¿Quién es Mariela Gutiérrez Escalante? La alcaldesa de Tecámac le besó la mano al presidente AMLO, durante un evento de los programas Bienestar en el Estado de México, el 29 de septiembre.

Dicho acto fue captado en video durante el evento en Tecámac, de manera previa al discurso de bienvenida de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y del propio López Obrador en relación al municipio.

El presidente habló de las posibilidades de crecimiento económico en el municipio del Estado de México y comparó su contexto con el de crisis por desabasto de agua en el oriente de la CDMX.

“Tecámac va a tener mucha oportunidad en el futuro”, manifestó el presidente en medio de aplausos. “Se los voy a explicar de manera breve y sencilla”, dijo.

“Ya no puede haber más crecimiento en la Ciudad de México porque está todo saturado y no hay servicios. Y sobre todo no hay agua en el oriente de la Ciudad de México. Entonces, ¿En dónde hay terrenos y dónde hay agua? en Tecámac y toda esa región”.

AMLO