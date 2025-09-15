Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco

En Michoacán fue detenido el presunto responsable del choque entre un autobús y un tren en Atlacomulco, Estado de México.

Fue el pasado lunes 8 de septiembre que un autobús de pasajeros fue impactado por un tren cuando circulaba sobre la carretera federal Maravatío-Atlacomulco, al querer ganarle el paso.

El incidente dejó un saldo de 10 muertos, de los cuales 7 eran mujeres y 3 hombres; además de un total de al menos 55 personas heridas. A casi una semana de lo ocurrido, el conductor del autobús ya fue detenido.

Detienen al responsable del choque entre autobús y tren

La Fiscalía de Michoacán informó hoy domingo 14 de septiembre, que el conductor del autobús, presunto responsable del choque con el tren en Atlacomulco, fue detenido en el estado, en colaboración de la Fiscalía del Estado de México.

El presunto responsable fue identificado como Gustavo Alfredo “N”, quien fue aprehendido en Villas del Pedregal en Morelia, Michoacán.

Las autoridades de Michoacán aseguraron que el detenido será trasladado a Toluca, Estado de México, donde será presentado ante el órgano jurisiccional donde es requerido. Gustavo Alfredo “N” será juzgado por los delitos de homicidio y lesiones.

Presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco (Fiscalía Edomex)

¿Qué pasó en Atlacomulco? Choque entre autobús y tren deja 10 muertos

En la carretera federal Maravatío-Atlacomulco, un autobús de la línea Herradura de Plata, de doble piso, quiso ganarle el paso al tren, lo que derivó en un choque que dejó 10 muertos.

El autobús viajaba con una alta capacidad de pasajeros, por lo que al menos 55 de ellos resultaron heridos, 33 mujeres y 22 hombres.

Los lesionados fueron trasladados inmediatamente a distintos hospitales de la zona, algunos de los cuales fueron enviados vía aérea hacia Toluca.

El conductor no se encontró entre los heridos, por lo que las autoridades concluyeron que se dio a la fuga y se desplegaron las acciones para su búsqueda, cumplimentando su detención hoy domingo 14 de septiembre.