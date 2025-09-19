Padres de familia denunciaron un caso de abuso a una menor de edad ocurrido en la secundaria Jacinto Uc de los Santos Canek, ubicada en Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con la denuncia, un hombre identificado como Víctor N, quien se desempeñaba como conserje en dicho plantel educativo, habría realizado tocamientos en contar de una alumna.

Derivado de estos hechos, la madre de la menor se presentó en la secundaria Jacinto Uc de los Santos Canek.

En donde organizó una protesta para exigir justicia y provocando que las clases fueran suspendidas hasta nuevo aviso.

Denuncian abuso contra menor de edad en secundaria Jacinto Uc de los Santos Canek de Ecatepec; director fue detenido

Testimonios señalan que la madre de la menor, al enterarse de la situación, acudió inmediatamente a la escuela para hablar con el director y entablar la denuncia correspondiente.

No obstante, el director se habría negado en primera instancia, ofreciendo un acuerdo a la mujer para “olvidar lo sucedido” al interior de la escuela secundaria Jacinto Uc de los Santos Canek.

Esto provocó el enfado de los padres de familia, quienes se manifestaron a las afueras de la escuela con pancartas, incluso bloqueando la avenida Boulevard de Los Aztecas.

En su protesta, denunciaron que el agresor no había sido detenido por las autoridades, incluso señalando que habría huido tras conocerse lo que ocurrió.

Ante esto, padres de familia acudieron ante la Fiscalía del Estado de México, con la finalidad de interponer una denuncia.

Derivado de esto, agentes de la Fiscalía arribaron hasta la secundaria Jacinto Uc de los Santos Canek, en donde detuvieron al director de la institución.

Esto para comenzar las averiguaciones previas, con al finalidad de detener al responsable y deslindar las responsabilidades contra el director.

En tanto padres de familia aseguraron que continuarán con el cierre de la escuela, hasta que se haga justicia por este caso de abuso contra una menor.