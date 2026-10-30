El Cabildo de Gómez Palacio aprobó por mayoría calificada los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto Anual de Egresos para 2027, impulsados por la presidenta municipal Betzabé Martínez Arango.

La propuesta de ingresos contempla 2 mil 852.9 millones de pesos, sin nuevos impuestos ni incrementos en las tasas y cuotas municipales. La Ley de Ingresos incluye un crédito autorizado por 160 millones de pesos que se destinará al Programa Fluye.

Durante la sesión, el síndico Juan Francisco González Díaz destacó que la propuesta responde a los cuatro ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2025-2028 y subrayó que su alcance trasciende cualquier interés partidista.

Betzabé Martínez plantea presupuesto de más de 2 mil 852 millones de pesos para Gómez Palacio

En la misma sesión, con una votación idéntica a la de la Ley de Ingresos, se aprobó el Presupuesto de Egresos 2027, por un monto de 2 mil 852.8 millones de pesos, destinado a áreas fundamentales para el funcionamiento de la ciudad y la atención de las demandas ciudadanas.

Entre las prioridades del gasto se encuentran el fortalecimiento de los servicios públicos, limpieza, alumbrado, parques y jardines, así como una mayor asignación de recursos para Seguridad Pública, incluida una inversión de 2.5 millones de pesos en la Academia de Policía.

El presupuesto también contempla la continuidad de los programas de bienestar social, el presupuesto participativo y el respaldo a las acciones de Protección Civil.

Como parte de las medidas de responsabilidad en el ejercicio de los recursos, se prevén reducciones presupuestales en la oficina de la Presidencia Municipal, la Sindicatura y el área de Comunicación Social, explicó el síndico.

Gómez Palacio aprueba presupuesto con más de 297 mdp para obra pública. (Cortesía)

Gómez Palacio proyecta más de 297 millones de pesos para inversión pública

En materia de infraestructura, durante la discusión presupuestal se informó que la inversión pública superará los 297 millones de pesos, mientras que los recursos programados para la Dirección de Obras Públicas ascenderán a 375.1 millones de pesos.

Con estas previsiones, el Gobierno Municipal establece las bases financieras para dar continuidad a las acciones prioritarias de la ciudad, con énfasis en los servicios que impactan directamente en la calidad de vida de las familias y en la atención de necesidades históricas de Gómez Palacio.

Finalmente, el síndico y las y los regidores coincidieron en la importancia de revisar y, en su caso, ajustar las previsiones presupuestales en febrero de 2027, una vez que se cuente con mayor certeza sobre las participaciones que asignará el Gobierno Federal.

La aprobación de ambos proyectos establece la planeación financiera del Ayuntamiento para el próximo ejercicio fiscal, con recursos destinados a servicios públicos, seguridad, bienestar social e infraestructura municipal.