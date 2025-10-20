Marlene Favela es una reconocida actriz y modelo mexicana que quiso experimentar algo nuevo y se unió a ¿Quién es la Máscara? 2025.

La actriz cuenta con amplia trayectoria en telenovelas y programas de televisión, por lo que este 2025 quiso intentar algo nuevo detrás de un personaje de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién es Marlene Favela?

Silvia Marlene Favela Meraz es una actriz mexicana originaria de Santiago Papasquiaro, Durango.

Antes de dedicarse enteramente a la actuación, Marlene Favela incursionó también como modelo.

Marlene Favela (Instagram | @marlenefavela)

¿Cuántos años tiene Marlene Favela?

Marlene Favela nació el 5 de agosto de 1976; actualmente la actriz tiene 49 años de edad.

¿Quién es la pareja actual de Marlene Favela?

La última pareja conocida de Marlene Favela fue el empresario George Seely , de quien se divorció en 2020.

En una entrevista para la revista Hola publicada en julio de 2025, Marlene Favela aseguró no estar soltera, solo que no reveló la identidad de su pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Marlene Favela?

De acuerdo con la astrología, Marlene Favela nació bajo el signo de Leo.

¿Quiénes son los hijos de Marlene Favela?

Marlene Favela es madre de una hija llamada Bella, quien nació el 12 de octubre de 2019.

La menor fue fruto de su matrimonio con George Seely; junto con la actriz comparte la custodia de la pequeña tras su divorcio.

Marlene Favela (Instagram | @marlene)

¿Qué estudió Marlene Favela?

Se sabe que Marlene Favela comenzó a formarse como abigada. Sin embargo, el giro a la actuación lo dio después de mudarse ala Ciudad de México.

Una vez establecida, Marlene Favela estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

¿En qué ha trabajado Marlene Favela?

Algunos de los programas destacadas de Marlene Favela son:

El Zorro: la espada y la rosa

Los herederos Del Monte

El rostro de la venganza

El Señor de los Cielos

Marlene Favela fue eliminada de ¿Quién es la Máscara? 2025

El domingo 19 de octubre tuvo lugar el segundo episodio de ¿Quién es la Máscara? 2025, por lo que un concursante fue eliminado.

El personaje de “Bebeee” tuvo que ser desenmascarado ante los jueces y el público, convirtiéndose en la segunda participante eliminada.

“Me divertí mucho, hice cosas que Marlene nunca haría. Me dejé llevar y jugué”, dijo la actriz tras ser desenmascarada.