El Gobierno de Gómez Palacio impulsa el deporte adaptado mediante clases gratuitas de básquetbol y judown, con el objetivo de ampliar las oportunidades de actividad física, convivencia e inclusión para personas con discapacidad.

Las actividades se realizan en el gimnasio auditorio Centenario y cuentan con instructores certificados. El director del Deporte municipal, Carlos Alberto Martínez Padilla, destacó que estas disciplinas permiten fortalecer las capacidades individuales y promover la integración a través de la actividad física.

Gómez Palacio ofrece clases gratuitas de básquetbol adaptado y judown

Durante un partido de básquetbol adaptado realizado en el gimnasio auditorio Centenario, Carlos Alberto Martínez Padilla señaló que el deporte es una herramienta de integración que fomenta el trabajo en equipo, la voluntad y la superación personal.

El funcionario explicó que, por instrucciones de la presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango, se trabaja para ampliar el acceso a las actividades deportivas y garantizar espacios en los que cada persona pueda desarrollar sus habilidades y participar en la comunidad.

Asimismo, destacó que el municipio cuenta con instalaciones adecuadas y ofrece clases gratuitas de básquetbol adaptado y judown, impartidas por personal certificado.

Cómo inscribirse a las actividades de deporte adaptado en Gómez Palacio

Las personas interesadas en incorporarse a estas disciplinas pueden acudir directamente al gimnasio auditorio Centenario para solicitar información sobre las actividades y el proceso de inscripción.

También pueden registrarse mediante ColibrIA, la plataforma digital del Gobierno Municipal, disponible a través de WhatsApp en el número 871 734 19 13.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Gómez Palacio busca ampliar la participación deportiva y generar espacios de convivencia en los que más personas tengan acceso gratuito a la actividad física.