Betzabé Martínez Arango es una política mexicana que se desempeña como presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango, para el periodo 2025-2028. Antes de llegar a la alcaldía, fue diputada federal por Durango y ocupó distintos cargos en la administración pública.

¿Quién es Betzabé Martínez?

Betzabé Martínez Arango es una política mexicana y militante de Morena, quien actualmente se desempeña como presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango para el periodo 2025-2028.

Antes de llegar a la presidencia municipal, Betzabé Martínez Arango fue diputada federal por el Distrito 2 de Durango durante la LXVI Legislatura. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, asumió el cargo en agosto de 2024 y posteriormente solicitó licencia.

Su trayectoria también incluye distintos cargos en el servicio público, particularmente en Gómez Palacio y en dependencias federales.

¿Qué edad tiene Betzabé Martínez?

Betzabé Martínez Arango nació el 13 de septiembre de 1990 en Durango, Durango, en 2026 tiene 36 años.

¿Betzabé Martínez tiene hijos?

La presidenta municipal de Gómez Palacio, suele mantener su vida privada lejos de su trayectoria política.

¿Qué estudios tiene Betzabé Martínez?

Betzabé Martínez Arango es licenciada en Psicología, estudió en la Universidad Iberoamericana de La Laguna.

¿En qué ha trabajado Betzabé Martínez?

Betzabé Martínez desarrolló una trayectoria en áreas sociales, educativas y de administración pública, antes de ser presidenta municipal de Gómez Palacio.

Entre sus primeros trabajos se encuentra el de gerente de la Zona Norte de Recuperación del Infonavit en Gómez Palacio. También se desempeñó como psicóloga y docente de la materia de Valores y Orientación Vocacional.

Posteriormente fue directora de la Guardería Alegría del IMSS en Gómez Palacio y directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Gómez Palacio.

Su trayectoria también incluye cargos dentro de la Secretaría de Gobernación, donde ocupó funciones como coordinadora de Agenda y directora de Información de Análisis de la Dirección General de Radio, Televisión y Cine.

En 2022 participó por primera vez en la contienda por la Presidencia Municipal de Gómez Palacio. Dos años después llegó a la Cámara de Diputados como representante del Distrito 2 de Durango.

Finalmente, en 2025 ganó nuevamente la elección por la alcaldía y asumió la Presidencia Municipal de Gómez Palacio para el periodo 2025-2028.