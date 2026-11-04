El Gobierno Municipal de Gómez Palacio, encabezado por Betzabé Martínez Arango, puso en marcha el taller gratuito Vivir del Arte también es un arte, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las nuevas generaciones creativas y brindarles herramientas para desarrollar proyectos culturales sostenibles.

La actividad forma parte de la segunda edición del Festival de la Revolución y busca impulsar la profesionalización artística mediante conocimientos relacionados con la gestión, financiamiento y desarrollo de iniciativas culturales.

El director de Arte y Cultura, Felipe del Río Martínez, destacó que la formación de nuevos talentos es una prioridad para la administración municipal.

La prioridad de esta administración municipal es invertirle a la formación de las nuevas generaciones creativas. Felipe del Río Martínez, director de Arte y Cultura

Taller gratuito de gestión cultural reúne a 30 participantes

La capacitación comenzó el martes 3 de noviembre con la participación de 30 participantes interesados en incursionar en el ámbito de la gestión cultural.

Por instrucciones de la presidenta municipal, el taller se ofrece de manera gratuita y se desarrolla del 3 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones Francisco Zarco.

Las sesiones están a cargo de Sergio Gómez-Tagle, empresario, conferencista, consultor y precursor de la Mercadotecnia Cultural en México.

Durante el primer módulo, titulado “Financiamientos para proyectos artísticos y socioculturales”, las y los asistentes conocieron herramientas y estrategias para identificar, gestionar y obtener recursos destinados a sus iniciativas. La capacitación busca fortalecer sus conocimientos para dar viabilidad y sostenibilidad a sus proyectos artísticos y socioculturales.

taller gratuito Vivir del Arte también es un arte (cortesía)

Gómez Palacio continúa con el taller R.A.P. MAI VIDIO

Por otra parte, el director de Arte y Cultura, Felipe del Río informó que continúa el taller R.A.P. MAI VIDIO, realizado en colaboración con la productora Terregal Films.

La siguiente sesión se llevará a cabo este sábado en Casa Faya y contará con la participación de Bárbara Enríquez, diseñadora de sets y escenarios nominada a los premios Oscar y BAFTA.

Durante el encuentro, la diseñadora compartirá con las y los alumnos su experiencia y conocimientos dentro de la industria cinematográfica.

Betzabé Martínez apuesta por la formación de nuevos talentos

A través de estas actividades, la Dirección de Arte y Cultura busca generar espacios de aprendizaje, profesionalización y vinculación para fortalecer a la comunidad creativa de Gómez Palacio.

La administración municipal plantea el desarrollo del talento local como un elemento para impulsar el crecimiento cultural y social, mediante oportunidades de formación y herramientas que permitan a las nuevas generaciones convertir sus capacidades artísticas en proyectos sostenibles.