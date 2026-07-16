El DIF Municipal de Chihuahua entregó el distintivo Manos Unidas a Fundación CIMA x Ti, el brazo social de CIMA, empresa mexicana especializada en alimentación, en reconocimiento a su labor en favor de las familias chihuahuenses mediante programas de alimentación, salud y educación.

El galardón busca visibilizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que generan un impacto positivo en la comunidad y fortalecer la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada para impulsar el bienestar social.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural Quinta Carolina y fue encabezada por Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal de Chihuahua. En representación de la fundación, el reconocimiento fue recibido por Tania Loya Fierro, directora de Fundación CIMA x Ti.

Fundación CIMA x Ti impulsa programas de alimentación, salud y educación

Actualmente, la fundación centra su estrategia en tres pilares fundamentales para contribuir al desarrollo comunitario.

En materia de atención alimentaria, ha recuperado y donado más de 133 toneladas de alimentos aptos para el consumo durante los últimos tres años, mismos que han sido distribuidos entre personas en situación de vulnerabilidad gracias a la infraestructura de abasto y la red logística de CIMA.

En el eje de salud visual, y mediante alianzas estratégicas, entregó 331 lentes graduados a estudiantes del CONALEP, con el objetivo de evitar que los problemas de la vista representen un obstáculo para su permanencia escolar.

En tanto, a través del programa Enmochílate, la organización distribuyó 11 mil mochilas con útiles escolares en 15 estados del país, siendo Chihuahua una de las entidades prioritarias.

Tania Loya destacó que el reconocimiento refleja el esfuerzo conjunto entre el equipo de trabajo y las organizaciones aliadas que colaboran en favor de la comunidad, además de incentivar a más empresas a involucrarse en acciones de responsabilidad social.

Fundación CIMA x Ti recibe reconocimiento Manos Unidas del DIF Chihuahua. (Cortesía )

Fundación CIMA x Ti apuesta por programas con impacto a largo plazo

Bajo el liderazgo de Ana Cristina González, Fundación CIMA x Ti desarrolla programas y alianzas con instituciones educativas, organizaciones civiles y el sector salud, con una visión enfocada en la sostenibilidad y el impacto a largo plazo.

La directora de la fundación explicó que la estrategia se concentra en fortalecer los programas existentes en alimentación, salud y educación, con el propósito de ampliar su alcance y garantizar su permanencia en beneficio de más familias.

Con la obtención del distintivo Manos Unidas, Fundación CIMA x Ti reafirmó su compromiso de dar continuidad a sus acciones en el municipio y de seguir colaborando con distintos sectores para mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.