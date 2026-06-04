La gobernadora Maru Campos invitó a las familias chihuahuenses a disfrutar de la Fiesta Mundialista 2026, en la que podrán disfrutar del evento inaugural y del primer partido de la Selección Mexicana de Futbol, en la Copa Mundial FIFA, proyectado en pantallas gigantes.

Las actividades se desarrollarán en diferentes espacios públicos de las ciudades de Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Jiménez y Chihuahua capital, donde se instalarán pantallas LED de alta resolución, entre otras atracciones vinculadas a este evento deportivo.

El programa incluye los partidos de la fase Semifinal el 14 y 15 de julio, así como la gran Final el 19 de julio.

Actividades a disfrutar en Chihuahua por el Mundial 2026

En la ciudad de Chihuahua la sede del evento será la Plaza del Ángel, donde habrá además, áreas de activación deportiva, entrega de promocionales, zonas de convivencia, venta de alimentos y bebidas.

En Cuauhtémoc los aficionados podrán acudir al Estadio Monumental; en Delicias al Gran Estadio de béisbol; mientras que en Parral la sede será la Plaza de la identidad y en Jiménez la Plaza Principal frente a la presidencia municipal.

Esta serie de actividades inician el 11 de junio con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, el 18 de junio se proyectará el partido del combinado mexicano ante Corea del Sur y el 24 del mismo mes, el último partido de la fase de grupos será frente a Chequia.

La mandataria exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado donde se darán a conocer más detalles sobre sedes, fechas y horarios de las transmisiones.