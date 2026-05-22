La ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez llamó a corredores de todo México a sumarse al medio maratón “México Imparable: Raíces de Aire”, que se realizará el próximo 7 de junio en Barrancas del Cobre, Chihuahua.

La atleta María Lorena Ramírez destacó que esta competencia busca visibilizar a los pueblos originarios a través del deporte y promover el turismo en la Sierra Tarahumara.

“Invitamos a toda la gente, a corredores de Chihuahua y diferentes estados, que participen con nosotros en esta última carrera que tenemos y sigamos apoyando a las corredoras y campeonas” María Lorena Ramírez

“Raíces de Aire” busca unir deporte, cultura y turismo, asegura María Lorena Ramírez

El medio maratón “México Imparable”que la atleta rarámuri María Lorena Ramírez impulsa, contempla carreras en distintas regiones del país y cerrará su edición 2026 en Chihuahua con “Raíces de Aire”.

Se trata de una ruta inspirada en la cultura rarámuri y los paisajes de Barrancas del Cobre, en el estado de Chihuahua, en donde la iniciativa ha reunido a miles de corredores en sedes como Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca, promoviendo las raíces indígenas mexicanas en cada etapa.

María Lorena Ramírez, considerada una de las máximas exponentes del ultramaratón en México, reiteró que el objetivo es que más personas conozcan la riqueza cultural de la Sierra Tarahumara y participen en una experiencia que combina tradición, resistencia y orgullo comunitario.