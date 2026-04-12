La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, informó que durante cateos que se hicieron en Tulum, se detuvo a David N alias “Rambo”, presunto vinculado a la trata de personas y distribución de droga.

Por otra parte, explicaron que durante los cateos se liberó a tres personas que eran víctima de trata de personas a manos de David N.

Detienen a David N “Rambo” en cateo en Tulum, Quintana Roo

El 12 de abril de 2026 se informó que la FGE de Quintana Roo junto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) lograron la detención de David N “Rambo” en Tulum, Quintana Roo.

Derivado de las órdenes de un juez para realizar cateos en cuatro inmuebles en Tulum, se encontró con David N “Rambo”, presunto vinculado a la trata de personas, distribución de droga y otros crímenes vinculados con el narcomenudeo.

FGE de Quintana Roo detiene a David N "Rambo" en Tulum. (Facebook/FGEQuintanaRoo)

Cateo en inmueble de Tulum por la FGE de Quintana Roo. (Facebook/FGEQuintanaRoo)

La detención de “Rambo” se localizó en la calle Kiis, Región 03, del municipio de Tulum y es quienes acusan de ser quién reclutó, trasladó y alojó a víctimas de trata de personas que fueron rescatadas en los operativos.

Asimismo, acusaron que David N les proporcionaba ropa negra con las que los identificaba mientras realizaban el reparto de droga en bares.

Liberan a tres personas víctimas de trata de personas por David N “Rambo”

Así como se detuvo a David N “Rambo” en uno de los inmuebles que se cateó en Tulum, también se liberó a tres personas que eran víctimas de trata de personas por él.

Según la información proporcionada por la FGE, dos de las víctimas eran adolescentes que fueron reclutadas por “Rambo” en otros estados; Michoacán, Guerrero y Jalisco, para luego trasladadas a Tulum.

Víctimas aseguran que este las obligaba a distribuir drogas en bares y restaurantes de Tulum, siendo vigiladas y amenazadas de forma constante.

Cateo en inmueble de Tulum por la FGE de Quintana Roo. (Facebook/FGEQuintanaRoo)

Cateo en inmueble de Tulum por la FGE de Quintana Roo. (Facebook/FGEQuintanaRoo)

La FGE también aseguraron hierba verde seca “con características propias de la marihuana”, así como sustancia “similar al cristal”, “polvo blanco” que creen es cocaína y pastillas rosas “similares al tusi”.

Así como cartuchos útiles, teléfonos celulares y documentos oficiales.

Las víctimas fueron llevadas a rendir sus declaraciones ante las autoridades de Tulum, para luego quedar “bajo resguardo”.