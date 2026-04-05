La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el estado supera las cifras turísticas registradas en 2025 durante la Semana Santa 2026, consolidando al Caribe Mexicano como uno de los destinos más atractivos a nivel internacional.

De acuerdo con el balance más reciente, la entidad alcanzó una ocupación hotelera del 80.7%, superando el 78.9% del año anterior, lo que refleja un incremento sostenido en la demanda turística.

Quintana Roo registra más turistas y supera cifras de 2025

Durante este periodo vacacional, el estado ha recibido más de 10 mil turistas adicionales respecto al año pasado, quienes disfrutan de la oferta turística caracterizada por sus playas, infraestructura hotelera y diversidad de experiencias.

Tan solo en la última semana se contabilizó la llegada de más de 600 mil visitantes en los distintos destinos del Caribe Mexicano.

Autoridades estiman que la afluencia total superará los 1.2 millones de visitantes durante toda la temporada vacacional, consolidando al estado como uno de los destinos más demandados del país.

La mandataria estatal destacó que estos resultados fortalecen el posicionamiento del Caribe Mexicano como un referente global en turismo, especialmente en temporadas de alta demanda, al proyectarse como “La Capital Mundial de las Vacaciones”.