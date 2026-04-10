De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, registró un crecimiento en la actividad industrial del 19.8%. Los resultados se dieron a través del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), donde la entidad se coloca por encima de otros estados, lo que representa el dinamismo económico de la entidad.

El IMAIEF se ha convertido en una herramienta para conocer el comportamiento de la actividad industrial del país, incluyendo sectores estratégicos como la construcción, la minería, la generación de energía eléctrica y las industrias manufactureras.

Quintana Roo lidera crecimiento industrial impulsado por infraestructura e inversión

Estos indicadores posicionan a Quintana Roo como un líder nacional en el dinamismo industrial y reflejan el fortalecimiento de los sectores estratégicos y de las políticas impulsadas por la gobernadora para garantizar un desarrollo sostenible en la entidad.

De igual manera, se han impulsado acciones para diversificar la economía y fortalecer la infraestructura productiva, condiciones que son fundamentales para la atracción de inversión y para generar mayores oportunidades laborales.

Estos resultados se alinean con la visión nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum para acelerar el ritmo de crecimiento económico. Al mismo tiempo, Quintana Roo refuerza su confianza con el sector empresarial, especialmente en los sectores de construcción, infraestructura y servicios.