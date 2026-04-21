Jesús Antonio Castro desapareció el 9 de abril tras ser detenido por policías municipales de Navolato, Sinaloa; tras 11 días de su desaparición, familiares presentaron denuncia contra la institución por irregularidades.

Tal como señalan sus familiares, Jesús Antonio Castro García fue perseguido por policías municipales, quienes dispararon en su contra mientras circulaba por carretera en San Pedro.

Los elementos remitieron a Jesús Antonio Castro al centro de detención de Barandilla antes de las 15:00 horas del 9 de abril, para liberarlo horas después ese mismo día, sin embargo, nunca llegó a su domicilio.

Jesús Antonio Castro desapareció en Navolato tras detención entre irregularidades, denuncian familiares

En entrevista para MVS Noticias, la esposa de Jesús Antonio Castro denunció diversas irregularidades tras su detención en Navolato el 9 de abril, mientras regresaba de su mandado.

Acorde con la narración, Jesús Antonio Castro fue perseguido por policías de Navolato tras llevarlo a un callejón sin salida, presuntamente en medio de un operativo por desaparición de una menor.

Sin embargo, Jesús Antonio Castro fue liberado alrededor de las 19:00 horas del 9 de abril, aunque informaron a sus familiares que quedaría libre a las 10:00 horas del día siguiente.

Cuando sus familiares acudieron a Barandilla, les revelaron que Jesús Antonio Castro salió el mismo 9 de abril, aunque les negaron las cámaras de seguridad, ya que los policías de Navolato afirmaron estaban descompuestas.

Jesús Antonio Castro García, desaparecido en Navolato (Comisión Estatal de Búsqueda)

Asimismo, Jesús Antonio Castro habría firmado de entrada y salida, firma que sus familiares aseguran es falsa, aunado a que la bitácora de la patrulla que lo detuvo fue modificada y los policías se niegan a testificar .

Jesús Antonio Castro está desaparecido desde el 9 de abril tras detención en Navolato

Tras su presunta liberación el jueves 9 de abril 2026, los familiares de Jesús Antonio Castro no han tenido información sobre su paradero.

Acorde con su ficha de búsqueda, Jesús Antonio Castro es un hombre de 63 años, de tez morena y 1.70 cm aproximadamente, su complexión es media, de cara redonda y cabello lacio.

Asimismo, sus señas particulares son un lunar en la mejilla izquierda y una cicatriz en el estómago, sin tatuajes; nariz recta y ojos pequeños, con cejas pobladas.

El día en que desapareció, Jesús Antonio Castro vestía una playera de resaque blanca, un pantalón de vestir negro y zapatos del mismo color de cordones.