Culiacán, Sinaloa se levantó en una marcha pacífica hoy 25 de enero por el asesinato de Fernando Alan en manos de autoridades, pero ¿quién era el joven por el que piden justicia?

Te contamos sobre Fernando Alan, el joven asesinado en Tierra Blanca, Culiacán mientras iba a bordo de su carro con su novia Rosa Guadalupe Navarrete, con los siguientes datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Fernando Alan fue asesinado el 13 de enero; su familia acusa “ataque directo” por autoridades

¿Quién era Fernando Alan?

Fernando Alan Valladares Arce era un joven que vivía un Culiacán y quien fue asesinado por las autoridades, sin que se conozca aún si fueron Federales o Estatales.

Según lo que ha compartido la familia de Fernando Alan era un joven estudiante cuyo “único vicio era el gimnasio” empezando a los 13 años con esta rutina.

Fernando Alan era el mayor de sus hermanos, siendo Umberto Chaidez Osuna su padrastro y Denisse Arce su mamá.

Fernando Alan, joven asesinado en Culiacán por militares. (Instagram/fer__a1)

Asimismo, el joven disfrutaba de comer en el restaurante Tai Pak de comida asiática, de leer y un “buen amigo y buen hermano”, aseguró su papá.

¿Qué edad tenía Fernando Alan?

Fernando Alan tenía 23 años de edad, cuando fue asesinado siendo su fecha de nacimiento el 9 de octubre de 2002.

¿Quién era la esposa de Fernando Alan?

Fernando Alan no tenía esposa, pero sostenía una relación con Rosa Guadalupe Navarrete, quien también resultó herida tras ataque en Tierra Blanca, Culiacán.

¿Qué signo zodiacal era Fernando Alan?

Fernando Alan era del signo zodiacal de Libra, pues nació un 9 de octubre.

¿Cuántos hijos tenía Fernando Alan?

Fernando Alan no tenía hijos.

Fernando Alan, joven asesinado en Culiacán por militares. (Instagram/fer__a1)

¿Qué estudió Fernando Alan?

Fernando Alan estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente había concluido su carrera universitaria y se encontraba haciendo su servicio social en el Tribunal de Justicia.

¿En qué trabajó Fernando Alan?

Se desconoce qué tipo de trabajos tuvo Fernando Alan.

En busca de justicia por Fernando Alan, hoy 25 de enero familia, amigos y ciudadanía en Culiacán decidieron hacer una marcha pacífica por la seguridad y esclarecimiento del asesinato del joven.

Fue el 13 de enero que las autoridades asesinaron a Fernando Alan en Tierra Blanca, Culiacán, cuando viajaba a bordo de su vehículo con su novia de copiloto.

La novia del joven resultó herida y fue trasladada a un hospital. Sin embargo, Fernando Alan murió.

Ante ello, la familia de Fernando Alan ha sentenciado las acciones de la autoridad en Culiacán, asegurando “fue un ataque directo” contra el joven estudiante.

Fernando Alan, joven asesinado en Culiacán por militares. (Instagram/fer__a1)

Tras la controversia que ha despertado el caso, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha asegurado que el joven estaba en un “fuego cruzado” lo que desató su muerte.

Sin embargo, aseguró que se pondrían en contacto con la familia y que se seguía investigando lo que ocurrió aquel 13 de enero.

Pese a los argumentos dados por Sedena, la familia de Fernando Alan asegura tener pruebas de que su hijo murió por un “ataque directo” y puso sus esperanzas en que se cumpla lo que Claudia Sheinbaum dijo sobre encontrar a los responsables.