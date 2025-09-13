La iglesia de la Luz del Mundo emitió un comunicado en respuesta al arresto de la madre y el sobrino de Naasón Joaquín; denuncia persecución y rechaza acusaciones.

La tarde del miércoles 10 de septiembre, la mamá de Naasón Joaquín ex líder de la Luz del Mundo fue detenida en California, Estados Unidos, por trata de menores.

Ese mismo día, Naasón Joaquín fue acusado en Nueva York de crimen organizado y tráfico sexual, delitos que se suman a su sentencia por abuso de tres menores de edad.

La Luz del Mundo denuncia persecución religiosa ante arresto de familiares de su líder, Naasón Joaquín

En redes sociales, la iglesia la Luz del Mundo compartió un comunicado sobre el arresto de la mamá y sobrino de Naasón Joaquín; rechazan los cargos ya que sería una persecución para presionar a su líder.

Acorde con la Luz del Mundo, la mamá de Naasón Joaquín ha demostrado su bondad y sus valores morales o espirituales, sin embargo, fue separada de su familia por acusaciones sin fundamento.

La Luz del Mundo aseguró también que los arrestos de la mamá y sobrino de Naasón Joaquín buscan precisamente prolongar su encarcelamiento y que no lleve a cabo su “misión”.

En consecuencia, la Luz del Mundo tiene claro que enfrentan una persecución religiosa para evitar que se predique su evangelio y su comunidad siga creciendo en todo el mundo.

Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo (Cuartoscuro)

La Luz del Mundo asegura que persecución contra Naasón Joaquín es “una prueba de su fé”

La iglesia la Luz del Mundo también aseveró que pese a las “falsa acusaciones” contra los familiares de Naasón Joaquín, no están solos y enfrentarán el “odio y calumnia” como una prueba de su fe.

Por lo que ante la persecución, la Luz del Mundo se refugiará en su Señor, aunado a que el “apóstol de Jesucristo” (Naasón Joaquín) les ha asegurado que permanece de buen ánimo.

Igualmente, la Luz del Mundo espera que con sus oraciones Dios les permita atravesar este “periodo de sufrimiento” y pronto dé su misericordia a Naasón Joaquín, acusado de abuso sexual de menores.