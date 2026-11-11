Dámaso Castro presentó su renuncia como vicefiscal general de Sinaloa, luego de permanecer seis meses separado de sus funciones tras ser señalado por autoridades de Estados Unidos.

Ante los medios, Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía de Sinaloa, confirmó que Dámaso Castro presentó su renuncia el pasado 5 de noviembre, fecha en la que concluyó el periodo de licencia solicitado.

El exfuncionario pidió licencia el 5 de mayo de 2026, después de que Estados Unidos lo incluyera en la lista de servidores públicos señalados por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Dámaso Castro Saavedra, extitutlar de la Vicefiscalía de Sinaloa (Especial)

Confirman renuncia de Dámaso Castro a la Vicefiscalía de Sinaloa luego de acusaciones de Estados Unidos

Durante un breve encuentro con los medios, la fiscal Claudia Zulema Sánchez fue cuestionada sobre la situación de Dámaso Castro dentro de la dependencia, pues su licencia concluyó el pasado 5 de noviembre,

A los cuestionamientos, Claudia Zulema Sánchez respondió que Dámaso Castro presentó su renuncia al concluir el periodo de licencia sin goce de sueldo que había solicitado para separarse del cargo.

Tras la separación de Dámaso Castro, José Roberto Quiñónez Coronado fue designado como encargado de despacho de la Vicefiscalía General, responsabilidad que mantiene hasta ahora.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo explicó que, por el momento, no se ha anunciado un nombramiento definitivo para ocupar la titularidad de la Vicefiscalía de Sinaloa tras la renuncia de Dámaso Castro.

¿Quién es Claudia Zulema Sánchez Kondo? (Lucio Ramírez Medina vía X)

¿De qué acusan a Dámaso Castro en Estados Unidos?

Dámaso Castro, ahora exvicefiscal de Sinaloa, fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntamente colaborar con integrantes de la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones de Estados Unidos apuntan a que habría utilizado su posición dentro de la Fiscalía de Sinaloa para proteger la organización criminal a cambio de pagos mensuales de cerca de 11 mil dólares.

Ante estas acusaciones, Dámaso Castro solicitó una licencia para separarse de su cargo en la Vicefiscalía de Sinaloa por seis meses. Recientemente se informó que presentó su renuncia definitiva.