La Fiscalía General de Sinaloa estaría ocultando información sobre Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal con licencia señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

De acuerdo con EMEEQUIS, solicitó a la Fiscalía de Sinaloa documentos públicos relacionados con el funcionario, como su declaración patrimonial, entre otros.

Sin embargo, la fiscalía señaló que dicha información se encuentra clasificada como reservada y confidencial.

Reservan información de Dámaso Castro; acusan a Fiscalía de Sinaloa de ocultar su información

De acuerdo con EMEEQUIS, la Fiscalía de Sinaloa se negó a entregar datos que deberían ser de acceso público sobre el vicefiscal Dámaso Castro, como:

declaración patrimonial

escoltas asignados durante su desempeño como funcionario durante 2025

denuncias ciudadanas en su contra

Asimismo, el medio señaló que la Fiscalía de Sinaloa señaló como motivo de la reserva de la información se debe a la posibilidad de poner en riesgo la vida de Dámaso Castro.

De acuerdo con la fiscalía, “no es posible entregar lo requerido, en virtud que se actualizan causales para clasificar como confidencial, y por otra parte clasificar como reservada la información”, esto respecto a sus escoltas asignados, pese a que la solicitud buscaba datos del año anterior.

Por otra parte, la Fiscalía de Sinaloa señaló que tampoco podía compartir la información sobre las quejas ciudadanas contra Dámaso Castro debido a que éstas contienen datos personales de privacidad que se encuentran dentro de un procedimiento administrativo contra una personas identificada o identificable.

Además, divulgar la información “estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona señalada en la solicitud”.

Declaración patrimonial de Dámaso Castro no está disponible

Por otra parte, sobre la declaración patrimonial de Dámaso Castro, la Fiscalía de Sinaloa compartió una liga que debía llevar al documento.

Sin embargo, el enlace estaba roto, es decir, no dirigía a ningún documento.

Además, dentro de la plataforma de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa no se encuentró ningún documento relacionado al vicefiscal en licencia desde el pasado 5 de mayo.