El Gobierno de Monterrey recibió la donación de 1,200 viajes gratuitos de una importante plataforma móvil, como parte de una alianza de colaboración que busca facilitar el traslado de personas que requieren servicios de atención, acompañamiento y asistencia social.

Los viajes serán destinados al DIF Monterrey y al Instituto Municipal de las Mujeres Regias, con el propósito de apoyar a mujeres y familias que necesitan trasladarse para recibir atención y acceder a distintos servicios.

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, recibió un vale simbólico de los mil 200 viajes por parte de la coordinadora senior de Relaciones con Gobierno de DiDi México, Jimena Sierra, un beneficio que permitirá atender las necesidades de movilidad de usuarios beneficiarios de los servicios municipales.

La presidenta del DIF Monterrey destacó la importancia de trabajar en equipo y sumar esfuerzos con instituciones y empresas privadas para ampliar los apoyos y beneficiar a más familias de Monterrey.

Al DIF de Monterrey le encanta trabajar en equipo, porque estamos convencidos de que es la mejor manera de avanzar y llegar más lejos. Y ahora contar con DiDi es una maravilla. Estamos de lujo hoy súper contentos porque confían en nosotros, saben que este donativo va a llegar donde más lo necesitan, a las familias que lo necesiten, y es un es un gran honor, muchísimas gracias qué gusto trabajar con ustedes. Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey

¿Quiénes podrán utilizar los 1,200 viajes gratuitos en Monterrey?

A través del DIF Monterrey, los viajes serán utilizados principalmente para el traslado gratuito de pacientes que acuden a la Ciudad de la Inclusión y la Clínica de Atención Integral al Autismo para recibir atención psicológica, rehabilitación física, participar en talleres y acceder a otros servicios gratuitos.

Por su parte, el Instituto Municipal de las Mujeres Regias utilizará este apoyo para facilitar la movilidad de mujeres que reciben atención por situaciones de violencia, acuden a terapias psicológicas o requieren asesoría jurídica.

Con esta aportación, se busca reducir las barreras de traslado y garantizar que más personas puedan acceder oportunamente a servicios esenciales, especialmente mujeres y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

DIF Monterrey recibe vale simbólico por parte de Didi México (cortesía)

Gobierno de Monterrey y DiDi recorren la Ciudad de la Inclusión

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezó un recorrido por las instalaciones de la renovada Ciudad de la Inclusión junto a representantes de DiDi, a quienes mostró algunas de las actividades que se realizan en este espacio.

En el recorrido, las representantes pudieron conocer, a través de testimonios, el impacto positivo que tendrá el donativo en la movilidad y el traslado de las personas usuarias.

Durante el evento estuvieron presentes la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; Sofía Stoopen Alfaro, Representante Estatal de Relaciones con Gobierno de DiDi México; Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico, y África Elizondo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

Con esta alianza, el Gobierno de Monterrey y la iniciativa privada fortalecen sus esfuerzos para impulsar alternativas de movilidad que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias regiomontanas y al acceso a servicios de atención y acompañamiento.