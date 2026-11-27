Ante los señalamientos por presunto financiamiento ilícito en la campaña que llevó a Maru Campos a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar exigió que se separe del cargo para que sea investigada.

Así lo pidió por medio de un video que compartió en sus redes, en el que destacó que por las acusaciones, debe pedir licencia para que se lleve a cabo la investigación que corresponda.

Por respeto al estado y para cuidar a Chihuahua, lo mínimo es solicitar licencia y se aparte temporalmente del cargo. Cruz Pérez Cuéllar

Cabe destacar que los señalamientos se dieron luego de que The New York Times reveló que el exfiscal de Chihuahua habría impulsado un financiamiento ilícito para la campaña de Maru Campos.

Gobernadora @MaruCampos_G, solicite licencia. Chihuahua no puede quedar bajo la sombra de señalamientos tan graves mientras usted permanece al frente del gobierno. El reportaje de The New York Times sobre las investigaciones al exfiscal Guillermo Zuany, nombrado durante su administración, obliga a esclarecer los presuntos vínculos con el narcotráfico y las supuestas aportaciones a su campaña de 2021. Usted lo niega; entonces, que se investigue sin encubrimientos ni interferencias. ¡Chihuahua está primero! — Cruz Pérez Cuéllar (@CruzPerzCuellar) November 26, 2026

Pide Cruz Pérez Cuéllar que Maru Campos pida licencia

El 25 de noviembre, el diario The New York Times reportó que el exfiscal de Chihuahua, Guillermo Zuany Portillo habría canalizado dinero ilícito a la campaña de Maru Campos en 2021.

El reporte establece que Zuany habría recibido recursos ilícitos por proteger a grupos armados del Cártel de Sinaloa y parte de ese dinero lo usó para la campaña a la gubernatura.

Ante ello, el coordinador de Morena en Chihuahua y eventual candidato al gobierno estatal, Cruz Pérez Cuéllar llamó a la mandataria a separarse del cargo.

Por respeto al estado y para cuidar a Chihuahua, lo mínimo es solicitar licencia y se aparte temporalmente del cargo mientras e investigan los hechos. Cruz Pérez Cuéllar

En su video, Cruz Pérez Cuéllar advirtió que el tema destapado por el diario no es menor y requiere de una respuesta contundente y con apego a le legalidad por parte de Maru Campos.

En ese sentido, sostuvo que por simple respeto para el estado de Chihuahua, tiene que solicitar licencia para que las autoridades lleven a cabo las investigaciones que se requieran.

Cruz Pérez Cuéllar (CORTESÍA)

Revelan supuesto financiamiento ilícito a campaña de Maru Campos en 2021

En su reportaje, el diario The New York Times refiere que Guillermo Zuany Portillo habría desviado fondos del narcotráfico para financiar la campaña de Maru Campos en 2021.

Al respecto, se indica que en su cargo previo de mando policial en Chihuahua, protegía a células del Cártel de Sinaloa y recaudaba dinero ilícito a cambio de dicha protección.

Dichos recursos, apunta el informe, fueron usados por Zunay para beneficiar a la entonces candidata al gobierno estatal, quien después lo nombró fiscal de Operaciones Estratégicas.

El Gobierno de Chihuahua rechazó la versión y la calificó como falsa, por lo que exigió una rectificación al argumentar que la acusación se basa en fuentes anónimas y un documento privado.