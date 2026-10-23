Ricardo Monreal, legislador de Morena, consideró que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, podría estar presionada por la situación política que enfrenta, luego de revelar detalles de la conversación privada que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el caso de César Jáuregui.

“Yo le tengo respeto a ella como gobernadora. No hubiera hecho una revelación así. Ella ya la hizo, pero la siento como presionada, la siento como que está en un momento difícil. Y lo que ella devela no es ningún delito, es una conversación personal; no la hubiera difundido” Ricardo Monreal, legislador de Morena

Durante la conferencia de prensa Legislativa del Pueblo, en la que legisladores de Morena informan sobre sus actividades, Monreal fue cuestionado sobre la decisión de Maru Campos de hacer pública parte de la conversación que sostuvo con la presidenta de México.

El legislador consideró que la gobernadora no debió revelar los detalles de ese encuentro, aunque aclaró que divulgar una conversación personal no constituye, por sí mismo, un delito.

Monreal critica que Campos revelara una conversación privada con Sheinbaum

Ricardo Monreal también hizo referencia a su trayectoria política, en la que ha ocupado distintos cargos públicos, incluido el de gobernador, para explicar por qué considera que las conversaciones privadas con presidentes deben mantenerse bajo reserva.

El legislador sostuvo que, durante su carrera política, ha evitado hacer públicas las reuniones privadas que ha mantenido con distintos presidentes de México, debido a que, desde su perspectiva, estos encuentros involucran asuntos de Estado.

“Atendiendo a la decencia de la política, no acostumbro a publicitar reuniones privadas, sobre todo cuando involucran a jefes de Estado, porque todo lo que se trata con ellos son asuntos de Estado que, por la misma naturaleza de esta función, deben mantenerse en resguardo y sigilo” Ricardo Monreal, legislador de Morena

Ricardo Monreal considera que Maru Campos está presionada por las elecciones de 2027 en Chihuahua

El legislador también relacionó la postura de Maru Campos con el panorama político de Chihuahua rumbo a las elecciones 2027, al considerar que la gobernadora podría estar preocupada por los posibles resultados electorales.

Monreal aseguró que cuenta con mediciones distintas a las que, según dijo, colocan al Partido Acción Nacional (PAN) siete puntos por encima de Morena.

En contraste, afirmó que sus datos ubican al partido blanquiazul siete puntos por debajo del coordinador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar.

“Pero en su presión dice ella que su partido está a siete puntos arriba. Yo tengo otras mediciones, yo tengo otros datos donde está siete puntos abajo. Si en este momento fueran las elecciones, estaría ganándolas Cruz Pérez” Ricardo Monreal, legislador de Morena

De esta manera, Ricardo Monreal vinculó sus críticas a la decisión de Maru Campos de revelar la conversación privada con Sheinbaum con el contexto político que enfrenta Chihuahua de cara a los próximos comicios.