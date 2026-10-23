Maru Campos quedó en el centro de la controversia luego de admitir que hizo públicos detalles de conversaciones privadas tanto con la presidenta Claudia Sheinbaum como con la periodista Azucena Uresti.

“Ayyy, dice todo esta mujer” Azucena Uresti a Maru Campos

Durante una entrevista con Azucena Uresti, la gobernadora de Chihuahua defendió su decisión al asegurar que buscaba responder a versiones sobre un supuesto pacto político relacionado con el caso de César Jáuregui.

“Porque se generó este —y tú lo viste muy bien— los ataques a través de las redes sociales, a través justo de los editorialistas, de todos lados, de decir que yo en esa reunión del aeropuerto había pactado con la presidenta de la República. Y Maru Campos es una mujer, Azucena, que no le gustan las rodilleras. Es una mujer que ha pasado por muchas persecuciones, que ha pasado por situaciones y no me he doblado” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Las declaraciones de Maru Campos abrieron un debate sobre la confidencialidad de los intercambios privados, la confianza entre actores políticos y los límites de la comunicación pública en medio de una disputa política.

Maru Campos reveló que Azucena Uresti había estado molesta con ella

De visita por Grupo Fórmula en la CDMX, la gobernadora Maru Campos se levantó de su asiento para abrazar a la periodista Azucena Uresti.

En medio del intercambio, Maru Campos reveló que Azucena Uresti había estado molesta con ella, lo que provocó una reacción espontánea de la periodista.

“Ayyy, dice todo esta mujer”, respondió Azucena Uresti entre risas antes de continuar con la conversación.

¿Se puede confiar en Maru Campos tras revelar su conversación con Sheinbaum?

Después del intercambio, Azucena Uresti cuestionó directamente a la gobernadora de Chihuahua -Maru Campos- sobre su confiabilidad, luego de que hiciera públicos detalles de una conversación privada con Claudia Sheinbaum.

Campos respondió que estaba consciente de las implicaciones de su decisión y reiteró que habló para defenderse de las versiones sobre un supuesto acuerdo con la presidenta.

“Sí, lo dije yo. Estoy completamente consciente de lo que hice, pero también hay algo que se llama justicia, Azucena, y creo en la verdad, y creo que la verdad nos hará libres. La gente tenía que saber lo que sucedió en esa reunión para que dejaran de hablar de que había un pacto entre ella y yo, cuando es lo último que hubiera hecho” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora sostuvo que su intención fue aclarar lo ocurrido durante el encuentro en el aeropuerto y rechazar las versiones de un supuesto pacto político con Sheinbaum.

Así fue el abrazo entre Azucena Uresti y Maru Campos

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Maru Campos le preguntó a Azucena Uresti si podía levantarse de su asiento para abrazarla.

La gobernadora explicó que sabía que la periodista estaba molesta con ella. Uresti, por su parte, respondió con humor: “Ayyy, dice todo esta mujer”.

La conductora también explicó que estaba “enojada con ella” porque había intentado comunicarse con la mandataria estatal y no había obtenido respuesta.

Tras el abrazo, ambas retomaron la entrevista. Uresti volvió a preguntarle a Campos si se podía confiar en ella si decidía revelar lo que se dice en conversaciones privadas.

La gobernadora respondió que, si la otra parte hacía pública primero información de una conversación privada, ella también daría su versión de los hechos.