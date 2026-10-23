La Fiscalía General de la República reveló nuevos detalles sobre la reunión solicitada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar información relacionada con el caso de César Jáuregui.

La FGR destacó que en dicho encuentro no solo participó la fiscal general, Ernestina Godoy, sino también David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, cuya presencia permitió dar formalidad institucional al intercambio de información con Maru Campos y a las posibles líneas de investigación planteadas.

Entre los temas abordados en la reunión solicitada por Maru Campos figuraron presuntas irregularidades de César Jáuregui vinculadas con el operativo en El Pinal y actividades empresariales bajo análisis.

FGR revela que un tercer funcionario participó en la reunión entre Ernestina Godoy y Maru Campos

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), participó en una reunión entre la fiscal Ernestina Godoy y Maru Campos.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, la reunión se dio hace unos días a petición de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, quien trajo a la mesa información sobre el operativo en El Pinal.

En el encuentro con David Boone y Ernestina Godoy, Maru Campos habría responsabilizado a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, de permitir el actuar de personas extranjeras en este operativo.

Asimismo, la FGR detalló que Maru Campos mostró evidencia sobre actividades irregulares de César Jáuregui relacionadas con casinos y el uso de prestanombres, a fin de considerarlo como una nueva línea de investigación.

David Boone participó en reunión de Ernestina Godoy y Maru Campos, revela la FGR (FGR)

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