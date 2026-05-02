PRI Sinaloa señaló que las licencias de Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil tras las acusaciones de Estados Unidos evidencían que “la crisis es real y de gran magnitud”.

Ante la crisis, PRI Sinaloa acusó que ambos funcionarios deben rendir cuentas a la ciudadanía, pues solicitar licencia para separarse del cargo es solo un primer paso; exigen claridad del caso.

“Separarse del cargo es apenas un primer paso; lo verdaderamente importante es esclarecer los hechos”. PRI Sinaloa

Rocha Moya y Gámez Mendívil (Especial)

PRI Sinaloa afirma que licencias de Rocha Moya y Gámez Mendívil evidencia que la “crisis es real”

La noche del 1 de mayo, Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil solicitaron licencia para separarse de sus cargos como gobernador de Sinaloa y alcalde de Culiacán, respectivamente.

Ambos funcionarios fueron acusados por la Fiscalía de Nueva York de facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa; la justicia de Estados Unidos pide su aprehensión con fines de extradición.

Luego de las acusaciones, PRI Sinaloa destacó que “la solicitud de licencia confirma que la crisis es real y de gran magnitud”, por lo que exige “resultados claros, investigaciones serias y transparencia total”.

PRI Sinaloa reiteró que la licencia “abre una etapa que debe resolverse con verdad”, por lo que se debe dar a conocer la verdad completa: “quiénes están involucrados y qué responsabilidad existe”.

“¡Exigimos que las instituciones mexicanas actúen con autonomía, firmeza y sin protección política!”. PRI Sinaloa