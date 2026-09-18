Colectivos de familias buscadoras de personas desaparecidas expresaron su rechazo al uso político de su lucha y señalaron que su dolor no debe ser utilizado por personas, grupos o partidos políticos para impulsar sus intereses.

Por medio de un posicionamiento dirigido a familias que buscan a sus seres queridos, personas servidoras públicas y a la sociedad en general, los colectivos de madres buscadoras señalaron que desde hace años buscan a sus familiares desaparecidos y enfrentan este proceso en medio de un profundo sufrimiento.

Las familias buscadoras quienes desde hace años vivimos cada día para encontrar a nuestros seres amados desaparecidos en México los buscamos con todo nuestro amor en medio de un sufrimiento atroz, rechazamos con profunda indignación el uso político que personas y grupos pretenden hacer de nuestra lucha. Colectivos de madres y padres buscadores

Colectivos de madres buscadoras rechazan “vivas” hacia su lucha

Las familias buscadoras afirmaron que recientemente han identificado acciones que, desde su perspectiva, evidencia el uso de su dolor en el contexto del proceso electoral iniciado el 10 de septiembre y durante los eventos de las fiestas patrias.

Dentro del posicionamiento, las familias buscadoras señalaron que dentro de las tradicionales arengas, la gobernadora de Guanajuato, Libia García; el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta; y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lanzaron “vivas” a las madres buscadoras durante los actos patrios.

Los colectivos de madres buscadoras, indicaron que sobre la visita de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega al plantón concentrado a las afueras de la Fiscalía General de la República, en donde aseguraron realizó una convocatoria a familias de personas desaparecidas a dotarlas de instalaciones.

Por ejemplo, nombrando a una sala de cabildos como “Madres buscadoras” dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, iniciativas que catalogaron como un intento de cooptación y manipulación a los familiares.

Ofrecimientos por parte de grupos políticos pretenden usar la lucha de familias buscadoras en pro de guerras políticas

En cuanto a algunos partidos políticos de nuevo registros o considerados “pequeños”, los colectivos manifestaron que dichos partidos están ofreciendo curules plurinominales a familiares víctimas indirectas de personas desaparecidas, quienes sostuvieron, luchan con su legitimidad y los grupos políticos pretenden usarlos para guerras políticas.

Aunado a ello, declararon que ya han padecido en diversas ocasiones el uso de su lucha para lograr que intereses mezquinos, crezcan sobre su esfuerzo, recordando lo sucedido en el Movimiento por la Paz con justicia y Dignidad, donde algunos personajes de los Derechos Humanos usaron el trabajo que la sociedad entregó de forma gratuita y solidaria, para obtener recursos económicos y cargos en organismos internacionales y el senado.

Colectivos afirman que acciones violentas no los representan y piden respeto

En cuanto a las acciones violentas, los colectivos de madres buscadoras afirmaron que no los representan, ni se deben generalizar como formas de exigencia de todas las víctimas, por lo que sostuvieron que el derecho a que se respeten los derechos humanos es para todas las personas.

Los colectivos de distintas entidades federativas nos deslindamos de cualquier forma de violencia, principalmente las acciones y ofensas injustificables que laceran la dignidad humana. Colectivos de madres y padres buscadores

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las personas servidoras públicas a tratar a los colectivos con respeto, así como ellos ofrecen tratarlos con la misma consideración.