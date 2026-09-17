La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega acudió a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR) para supervisar la instalación de sanitarios móviles, así como una jornada de atención médica y psicológica para atender a las madres buscadoras que mantienen un plantón en esta Fiscalía.

Son alrededor de 50 madres buscadoras que permanecen en el lugar para exigir atención de las autoridades a los casos de desaparición que enfrentan.

Ale Rojo de la Vega lleva apoyo a madres buscadoras. (cortesía)

Ale Rojo de la Vega supervisa instalación de sanitarios

Los sanitarios quedaron instalados para uso de las mujeres que permanecen en el plantón. También se llevó personal médico y psicológico para brindar atención a quienes lo requieran mientras continúen en el lugar.

Ale Rojo de la Vega lleva apoyo a madres buscadoras. (cortesía)

Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega señaló que las madres buscadoras llevan años buscando a sus familiares y que, desde la Alcaldía Cuauhtémoc, cuentan con respaldo para hacer frente a las condiciones en las que permanecen. Además, hizo un llamado a las autoridades federales para que se acerquen al plantón y atiendan directamente a las madres.

Vengan aquí a la banqueta, escúchenlas. Están en noches frías, algunas de ellas con temas de salud. No hay que ser tan inhumanos. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Ale Rojo de la Vega lleva apoyo a madres buscadoras. (cortesía)

Ale Rojo de la Vega reafirma su respaldo a madres buscadoras

Durante la visita, una de las madres buscadoras agradeció el respaldo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega y destacó que acudió personalmente para conocer las condiciones en las que permanecen las mujeres.

La madre buscadora señaló que cada familia enfrenta una historia distinta y reconoció que las facultades de la Alcaldía son diferentes a las de las autoridades federales que llevan los casos de desaparición.

Ale Rojo de la Vega lleva apoyo a madres buscadoras. (cortesía)

Por su parte, la alcaldesa reiteró que, independientemente de las competencias de cada autoridad, la Alcaldía Cuauhtémoc respaldará a las mujeres en lo que esté a su alcance mientras permanezcan en el plantón.

Ale Rojo de la Vega lleva apoyo a madres buscadoras. (cortesía)