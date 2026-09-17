La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega acudió a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR) para supervisar la instalación de sanitarios móviles, así como una jornada de atención médica y psicológica para atender a las madres buscadoras que mantienen un plantón en esta Fiscalía.
Son alrededor de 50 madres buscadoras que permanecen en el lugar para exigir atención de las autoridades a los casos de desaparición que enfrentan.
Ale Rojo de la Vega supervisa instalación de sanitarios
Los sanitarios quedaron instalados para uso de las mujeres que permanecen en el plantón. También se llevó personal médico y psicológico para brindar atención a quienes lo requieran mientras continúen en el lugar.
Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores.Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega señaló que las madres buscadoras llevan años buscando a sus familiares y que, desde la Alcaldía Cuauhtémoc, cuentan con respaldo para hacer frente a las condiciones en las que permanecen. Además, hizo un llamado a las autoridades federales para que se acerquen al plantón y atiendan directamente a las madres.
Vengan aquí a la banqueta, escúchenlas. Están en noches frías, algunas de ellas con temas de salud. No hay que ser tan inhumanos.Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc
Ale Rojo de la Vega reafirma su respaldo a madres buscadoras
Durante la visita, una de las madres buscadoras agradeció el respaldo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega y destacó que acudió personalmente para conocer las condiciones en las que permanecen las mujeres.
La madre buscadora señaló que cada familia enfrenta una historia distinta y reconoció que las facultades de la Alcaldía son diferentes a las de las autoridades federales que llevan los casos de desaparición.
Por su parte, la alcaldesa reiteró que, independientemente de las competencias de cada autoridad, la Alcaldía Cuauhtémoc respaldará a las mujeres en lo que esté a su alcance mientras permanezcan en el plantón.
Son mujeres, son mexicanas, todas con un caso distinto. No es que sea uno o dos casos: son más de 50 casos de mujeres y hombres desaparecidos.Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc