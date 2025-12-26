La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, lo que marca el inicio formal de una serie de procedimientos administrativos y penales por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión municipal.

De acuerdo con la resolución judicial, Tania Flores Guerra enfrenta una investigación relacionada con la asignación ilegal de obra pública o contratos, con un presunto daño patrimonial estimado en 280 millones de pesos. Como medida cautelar, el juez determinó que deberá presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, mientras continúan las indagatorias.

Investigaciones contra Tania Flores Guerra revelan presuntas irregularidades

Fuentes vinculadas al caso señalaron que este procedimiento no es el único que se encuentra en curso, ya que existen otras carpetas de investigación y procesos administrativos relacionados con el manejo de recursos públicos, decisiones de gobierno y actos de autoridad registrados durante su periodo como alcaldesa.

La vinculación a proceso se produjo tras una serie de revisiones realizadas por instancias fiscalizadoras y por la Fiscalía Anticorrupción, que derivaron en una orden de presentación ejecutada en días recientes y su comparecencia ante un juez en la ciudad de Saltillo.

Durante su administración, Tania Flores Guerra enfrentó observaciones recurrentes por parte de órganos de control, así como denuncias promovidas por integrantes del cabildo, trabajadores municipales y ciudadanos, relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones, despidos laborales y el uso de facultades administrativas.

Al concluir su mandato, el proceso de entrega-recepción fue objeto de señalamientos por falta de información y bienes municipales no localizados, situación asentada en reportes administrativos y que forma parte de las revisiones posteriores a su gestión.

De manera paralela al proceso penal ya judicializado, periodistas, comerciantes y productores locales han hecho públicos testimonios y denuncias sobre presuntos actos de abuso de poder, intimidación y afectaciones económicas durante ese periodo. Aunque varios de estos señalamientos han sido presentados ante distintas instancias, no todos han derivado aún en resoluciones judiciales.

Autoridades consultadas indicaron que, conforme avancen las investigaciones, podrían fincarse responsabilidades adicionales, tanto en el ámbito penal como administrativo, dependiendo de los resultados de las auditorías y de la integración de las carpetas correspondientes.

Denuncia de exfuncionaria se suma a las indagatorias

A estos señalamientos se sumó la denuncia pública de Mónica Escalera, quien se desempeñó como secretaria del Ayuntamiento durante la administración de Tania Flores Guerra.

La exfuncionaria sostuvo que las investigaciones abiertas responden a irregularidades detectadas durante la gestión municipal y rechazó que los procedimientos legales tengan un carácter de persecución política.

Mónica Escalera afirmó que, a su juicio, existieron abusos de poder y prácticas irregulares, y pidió que las autoridades continúen con las indagatorias para que se finen responsabilidades conforme a la ley.

Finalmente, las autoridades aclararon que la vinculación a proceso no implica una sentencia, sino el inicio formal del juicio penal, y que será el desarrollo de los procesos legales el que determine si existen elementos suficientes para avanzar hacia nuevas imputaciones o sanciones, dentro de una serie de procedimientos aún en curso.