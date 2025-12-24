Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, denunció que está siendo víctima de persecución política luego de su vinculación a proceso de este martes 23 de diciembre.

En entrevista con Juan Becerra, Tania Flores Guerra afirmó que está siendo perseguida por Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, por ser una mujer que ha alzado la voz.

Manolo Jiménez (Tomada de video)

Tania Flores Guerra señala persecución política del gobernador de Coahuila tras su vinculación a proceso

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, comentó que sufre persecución política del gobernador Manolo Jiménez por denunciar el abuso de poder que ejerce en Coahuila.

Tania Flores Guerra aseguró que el gobernador de Coahuila ha financiado proyectos de infraestructura privados con el presupuesto del erario y esto sería la razón de la persecución política.

“No me ha temblado la voz para denunciar el abuso del poder que él ejerce al usar presupuesto de los coahuilenses en negocios privados”. Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz

Respecto a las presuntas pruebas que existen en su contra, Tania Flores Guerra señaló que fueron obtenidas de manera ilegal, pero aún así no muestra ninguna irregularidad en su gestión.

Tras el dictamen de la jueza para su vinculación a proceso, Tania Flores Guerra adelantó que su defensa ya prepara un amparo para apelar esta decisión, además de demandas.

Vinculan a proceso a exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila por abuso de funciones (Eduardo Díaz)

Tania Flores Guerra denuncia persecución política y se compara con Carlos Manzo

Al inicio de la entrevista, Tania Flores Guerra se comparó con Carlos Manzo y dijo que se tiene que voltear a ver a Coahuila antes de que pase algo como lo ocurrido en Uruapan, Michoacán.

Tania Flores Guerra afirmó que ha sufrido persecución política desde hace dos años, por lo que ha tenido que “mover” a sus hijos de Coahuila debido a las amenazas que recibe.

“El ser un amujer morenista de oposición frontal con el gobernador me ha generado tener una persecución política desde hace dos años”. Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz