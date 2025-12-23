Una jueza determinó vincular a proceso a Tania Flores Guerra por abusar de sus funciones cuando tuvo el cargo de alcaldesa del municipio de Múzquiz, en el estado de Coahuila.

De acuerdo con la información, la vinculación a proceso de la exalcaldesa de Múzquiz se dictaminó durante la madrugada de este martes 23 de diciembre; los detalles.

Jueza vincula a proceso a proceso a exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila por ejercicio abusivo de funciones

Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, fue vinculada a proceso por la presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones cuando ejerció su cargo.

La exalcaldesa de este municipio de Coahuila fue señalada desde hace semanas por presuntas irregularidades durante su administración como asignaciones directas de obra pública.

Tras la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, una jueza determinó que existían los elementos suficientes para vincular a proceso ala exalcaldesa de Múzquiz.

Asimismo, la jueza fijó un plazo inicial de dos meses para realizar la investigación complementaria y se podrá ampliar hasta seis meses. Tania Flores Guerra seguirá su proceso en libertad.

Como medida cautelar, la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila tendrá que presentarse ante la autoridad judicial periódicamente hasta su próxima audiencia, que aún no se ha definido.