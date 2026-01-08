En medios de las acusaciones que pesan en su contra por presunto abuso de funciones, la exalcaldesa Tania Flores fue confrontada por un grupo de mujeres en Múzquiz, Coahuila.

Así se muestra en un video que la propia ex alcaldesa de Múzquiz compartió en sus redes, en el que se observan los momentos en los que las mujeres le gritaron y hasta la empujaron.

Mujeres confrontaron y agredieron a Tania Fores por acusaciones de abuso de funciones

Con motivo del festejo del Día de Reyes, la exalcaldesa Tania Flores, acudió a la plaza central del municipio de Múzquiz, Coahuila para participar en el evento de celebración.

Sin embargo, como mostró en una transmisión en vivo que compartió en sus redes, desde su llegada al lugar donde se partió una rosca de reyes, un grupo de mujeres la increpó y confrontó.

La alcaldesa morenista de Muzquiz, Tania Flores fue agredido por el pueblo bueno, quienes le quitaron una hoja y le gritaron "Ratera" y "Fuera", la familia es de los empresarios que de han hecho millonarios vendiéndole Carbón a la CFE en tiempos de Manuel Bartlett... pic.twitter.com/VJJIjVKPF8 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) January 8, 2026

Aprovechando el proceso que se desarrolla contra Tania Flores por las acusaciones de abuso de funciones, las mujeres le gritaron “fuera”, “corrupta” y demás consignas y reclamos.

Ante ello y luego de ser interrumpida varias ocasiones cuando intentaba ofrecer una entrevista, la ex alcaldesa acusó que las mujeres fueron mandadas por el gobernador, Manolo Jiménez.

Incluso, la expresidenta municipal dijo que Manolo Jiménez es “culo”, en referencia a que es un cobarde por mandar a las inconformes a confrontarla en lugar de hacerlo él por su cuenta.

Los dichos de Tania Flores causaron la molestia de una de las mujeres, quien la empujó y le arrebató un papel que llevaba en las manos, lo cual causó la sorpresa de la ex alcaldesa.

Tania Flores está vinculada a proceso por acusaciones de abuso de funciones

El 17 de diciembre de 2025, se celebró una audiencia de vinculación a proceso contra la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, pues la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila la acusa de abuso de funciones.

Al concluir los trabajos, el juez ordenó vincularla a proceso al determinar que existían elementos suficientes para imputarla, sin embargo, determinó que lleve su proceso en libertad.

Durante la investigación complementaria, la fiscalía deberá robustecer las pruebas sobre el presunto manejo irregular de contratos y recursos públicos y estas acusaciones:

Ejercicio abusivo de funciones, pues se le imputa haber usado indebidamente sus facultades como alcaldesa

Asignación ilegal de obra pública, ya que se le señala por otorgar contratos sin cumplir con los procesos legales de licitación

Venta irregular de bienes municipales, debido a que es acusada de de hacer uso de maquinaria y camiones recolectores de basura sin justificación clara