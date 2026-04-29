Jericó Abramo Masso es un político mexicano del PRI y actual diputado federal por Coahuila para el periodo 2024-2027, consolidándose como uno de los perfiles con mayor experiencia dentro de su partido en el estado.

En la agenda reciente ha destacado por impulsar iniciativas para regular los seguros de gastos médicos mayores y la operación de hospitales privados, con el objetivo de frenar abusos y proteger a los usuarios.

¿Quién es Jericó Abramo Masso?

Jericó Abramo Masso es un político mexicano afiliado al PRI, con trayectoria en cargos municipales y legislativos.

Fue presidente municipal de Saltillo (2010-2013) y ha sido diputado federal en diversas legislaturas, posicionándose como uno de los cuadros más experimentados del priismo en Coahuila.

¿Qué edad tiene Jericó Abramo Masso?

Nació el 17 de octubre de 1975 en Saltillo, Coahuila; en 2026 tiene 50 años.

¿Quién es la esposa de Jericó Abramo Masso?

Jericó Abramo Masso está casado con Bertha Patricia Gutiérrez Merino, conocida por su labor como presidenta de la fundación “Por Amor a Ti”.

¿Qué signo zodiacal es Jericó Abramo Masso?

Nació el 17 de octubre, por lo que es del signo Libra, asociado con equilibrio, diplomacia y capacidad de negociación.

¿Jericó Abramo Masso tiene hijos?

Jericó Abramo Masso ha hecho pública su faceta como padre a través de sus redes sociales. Está casado con Bertha Patricia y es padre de dos hijos.

¿Qué estudió Jericó Abramo Masso?

Jericó Abramo Masso cuenta con la Licenciatura en Administración de Empresas, cursada en la Universidad Autónoma del Noreste.

Taller en Comunicación Interna de Negocios, Universidad de Harvard

Curso en Finanzas, Tecnológico de Monterrey

Curso en Política y Asuntos Sociales, Universidad Iberoamericana

¿En qué ha trabajado Jericó Abramo Masso?

Jericó Abramo Masso es conocido por su trayectoria dentro del PRI y su experiencia en cargos públicos, tanto a nivel municipal como federal.