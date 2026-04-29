Ante la proximidad de la conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, pedirá que se abra un extraordinario para aprobar la reforma contra aseguradoras.

“Lo que le solicitaré de manera muy respetuosa es, pues díganos, cuándo va a ser el extraordinario” Jericó Abramo Masso. Diputado federal del PRI

Así lo indicó en conferencia de prensa al advertir que si el dictamen de su propuesta no se avala antes de la conclusión del periodo ordinario, las aseguradoras van a aumentar más sus tarifas.

Además, acusó que pese a contar con el respaldo de todas las bancadas, la reforma no ha prosperado debido a que las mismas empresas han generado presión ante el gobierno.

Jericó Abramo Masso (Especial)

Jericó Abramo Masso solicitará llevar reforma contra aseguradoras a un periodo extraordinario

El jueves 30 de abril será el último día del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, por lo que hay diversos temas que podrían quedar pendientes.

Tal es el caso de la reforma que se busca evitar las conductas abusivas de las empresas aseguradoras, y por la que su autor, Jericó Abramo Masso, anunció que buscará un periodo extraordinario.

Al respecto, el diputado del PRI se pronunció a favor de que la reforma contra aseguradoras sea avalada antes del último día del periodo ordinario y, más aún, antes de que termine junio.

“Si encorchetamos el dictamen, si lo aplazamos mucho tiempo, las aseguradoras seguirán subiendo las tarifas, porque no habrá transparencia y seguirá la opacidad” Jericó Abramo Masso. Diputado federal del PRI

Lo anterior debido a que de rebasar ese plazo, las empresas y los hospitales privados podrían seguir aumentando sus tarifas en productos como los seguros de gastos médicos mayores.

Ante dicho escenario, Jericó Abramo Masso resaltó que hablará con el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, para pedirle conocer las posibles fechas del periodo extraordinario.

Seguros médicos (Especial)

Jericó Abramo Masso señala a aseguradoras por frenar reforma

Al anunciar que solicitará llevar su propuesta de reforma contra aseguradoras al periodo extraordinario, Jericó Abramo Masso acusó que las empresas han frenado el dictamen.

Sobre ello, el diputado del PRI aseguró que ya hay un consenso en todas las bancadas y legisladores a favor de la propuesta, pero las aseguradoras han ejercido presión para evitar su aprobación.

“¿Dónde se detuvo? Pues en la presión que hacen las empresas al Gobierno para pedir tiempo con el argumento de que ‘estoy invirtiendo en un hospital nuevo, no me obligues a publicar mis tarifas’” Jericó Abramo Masso

En específico, Jericó Abramo Masso señaló que las empresas del sector han buscado la ayuda de las autoridades bajo el pretexto de planes de inversión que se verían afectados por la reforma.

Asimismo, dijo que con ese argumento, las aseguradoras lograron que se eliminara el tope de 5% de inflación en las pólizas anuales de personas de 60 años cuando cumplieran 20 años de pago.

No obstante, acusó que pese a que el pretexto parte de un temor por falta de rentabilidad, lo cierto es que venden más de 1.5 millones de pólizas anules que significan ganancias por 570 mil millones.