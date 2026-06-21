La Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 está por iniciar y ya se reveló que el árbitro mexicano, César Arturo Ramos pitará el Brasil vs Escocia del Mundial 2026.

Fue a través de las redes sociales de la FIFA que se dieron a conocer quiénes serán los árbitros para los partidos de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

César Ramos pitará un duelo que define al líder del Grupo C

César Ramos pitará el partido Brasil vs Escocia, que definirá al líder del Grupo C del Mundial 2026, sin embargo, no estará solo, ya que le acompañarán los mexicanos Alberto Morin (asistente número uno) y Marco Bisguerra (asistente número dos).

César Ramos y sus compañeros repetirán como equipo arbitral tras una exitosa presentación en el Irán vs Nueva Zelanda, donde ambas selecciones consiguieron sus primeros puntos del Mundial 2026.

César Ramos arbitrará el Brasil vs Escocia del Mundial 2026. (quinto partido)

César Ramos se convirtió en el árbitro con más juegos pitados en Mundiales

Luego de que se revelara que César Ramos será el árbitro de Brasil vs Escocia, el mexicano se convirtió en el silbante con más juegos pitados en Copas del Mundo con un total de 9.

César Ramos superó a Armando Archundia, ex árbitro mexicano, que contaba con 8 partidos en total en Mundiales.