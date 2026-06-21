Amazon confirmó la llegada de Prime Day 2026 a México, uno de los eventos de compras en línea más esperados del año, con millones de ofertas exclusivas para usuarios con membresía Prime.

Durante esta edición, los compradores podrán acceder a descuentos en categorías como:

Tecnología

Videojuegos

Hogar

Moda

Belleza

Electrónicos

Además de promociones bancarias y meses sin intereses para el Amazon Prime Day 2026.

¿Cuándo inicia el Amazon Prime Day 2026 en México? Fechas oficiales

El Amazon Prime Day 2026 está a punto de empezar, siendo uno de los eventos más esperados para los usuarios con membresía Prime en donde podrán conseguir descuentos, ofertas y artículos varios con promociones.

De acuerdo con Amazon, el Prime Day 2026 se llevará a cabo del 23 al 29 de junio en México, convirtiéndose en una de las ediciones más extensas del evento en el país.

Amazon México se prepara para el Prime Day 2025 (Elizabeth Flores)

Asimismo, Amazon adelantó que habrá rebajas de hasta 65% de descuento y opciones de financiamiento de hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Amazon Prime Day 2026 en México: ¿qué ofertas habrá durante el evento?

Las promociones estarán disponibles exclusivamente para usuarios con membresía de Amazon Prime, quienes también podrán acceder a envíos gratuitos y entregas rápidas en productos seleccionados.

Es por eso que Amazon recomienda descargar su aplicación móvil para recibir alertas sobre ofertas relámpago y descuentos por tiempo limitado.

Entre las categorías que tradicionalmente concentran las mayores rebajas durante el Amazon Prime Day 2026 se encuentran:

Tecnología

dispositivos Amazon

Audífonos

Videojuegos

Pantallas

Electrodomésticos

Artículos para el hogar

Moda

Productos de belleza

Además, Amazon ya comenzó a liberar ofertas anticipadas del Prime Day 2026 en distintos productos antes del arranque oficial del evento.

Amazon Prime Day (Amazon)

Cabe mencionar que el Amazon Prime Day nació en 2015 como una celebración para los miembros Prime y actualmente es uno de los eventos comerciales más importantes de la plataforma a nivel mundial.

Para la edición 2026, la empresa promete millones de ofertas exclusivas en más de 35 categorías, por lo que los usuarios ya pueden comenzar a preparar sus listas de deseos para aprovechar los descuentos cuando inicie la jornada de compras.