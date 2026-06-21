El pasado 20 de junio se registró un incendio de gran magnitud en una sucursal de Waldo’s en la Calzada Heroico Colegio Militar en Mexicali, Baja California.

Dicho incendio en la tienda Waldo’s de Mexicali provocó la movilización del cuerpo de bomberos y de emergencias, quienes no tardaron en llegar al lugar.

Bomberos y cuerpos de emergencia contuvieron el incendio en Waldo’s de Mexicali

De acuerdo con los reportes, el incendio en el Waldo’s de Mexicali provocó una gran columna de humo, misma que fue registrada por peatones que se encontraban cerca del lugar.

A los pocos minutos de iniciado el incendio en el Waldo’s de Mexicali, tanto el Heroico Cuerpo de Bomberos, como la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), llegaron el lugar para contener el fuego.

Incendio en Waldo's de Mexicali (Especial)

Afortunadamente, las autoridades aseguraron la zona y lograron extinguir la llamas, así como evacuar a personal y clientes sin que se reportaran heridos o muertes, dejando solo varios daños materiales dentro de la tienda.

El fuego habría sido de tal potencia que prácticamente consumieron todo el establecimiento en cuestión de minutos.

Aún así, se mantiene el área bajo resguardo mientras se hacen todas las investigaciones acerca de lo ocurrido.

Incendio en Waldo's de Mexicali (Especial)

Se desconoce la causa del incendio en Waldo’s de Mexicali

A pesar de lo impactante que fue el incendio en Waldo’s de Mexicali, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las causas que provocaron el siniestro.

Asimismo, tampoco se ha informado el alcance real de los daños materiales que dejó el incendio en el Waldo’s de Mexicali, por lo que se está a la espera de un reporte oficial en los próximos días.

Este incendio despertó el asombro en muchas personas no solo por la magnitud, también porque en 2025 se dio un hecho similar en la sucursal de Hermosillo de la mencionada tienda.

Donde lamentablemente las autoridades no pudieron evitar la muerte de 24 personas, caso que hasta el día de hoy se sigue investigando, debido a que este se dio por una falla en un sistema eléctrico sin mantenimiento.