El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, mantiene el despliegue de acciones para atender a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en distintas regiones del estado, en coordinación con el Ejército Mexicano a través del Plan DN-III-E.

Julio Menchaca avanza en acciones de apoyo a familias

Mediante un puente aéreo, se han entregado 1,138 despensas en comunidades de difícil acceso como Huehuetla, Zimapán y Tianguistengo, además de otros puntos de la Sierra Alta y la Huasteca.

Además, se llevó a cabo el traslado aéreo de un menor de 11 meses, originario de la comunidad de Coamelco, municipio de Tianguistengo, quien recibió atención médica especializada en el Hospital del Niño DIFH.

Entre otras acciones realizadas, el gobierno estatal visitó albergues en Zacualtipán, Pemuztitla (Molango), Tianguistengo y Xochicoatlán, verificando las condiciones de los espacios y entregando víveres, medicamentos e insumos para las familias resguardadas.

Julio Menchaca mantiene apoyo a familia afectadas en Hidalgo. (Cortesía )

En Cerritos de Tlacotepec, municipio de Metztitlán, se instaló una planta purificadora de agua, garantizando el suministro de líquido seguro y de calidad para las familias. Además, verificadores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (Copriseh) inspeccionaron alimentos, refugios y centros de acopio para asegurar condiciones sanitarias adecuadas.

Despliegue de apoyo en zonas afectadas

También se registra que más de 350 servidores y servidoras del pueblo, junto con personal de las 27 Casas del Pueblo, se movilizaron a pie en zonas donde no es posible acceder con vehículos, realizando remoción de escombros, árboles y lodo en caminos y carreteras.

La Secretaría de Marina desplegó inicialmente 200 elementos en Metztitlán, a los que se sumaron 700 efectivos adicionales anunciados por el Gobierno de México para reforzar las labores de auxilio.

En un gesto de solidaridad del campo hidalguense, Jorge Alberto Vivián Ramírez, productor originario de Metztitlán, donó 15 toneladas de papa para apoyar a las familias afectadas, demostrando que la unión y la empatía del pueblo hidalguense son clave para superar la adversidad.