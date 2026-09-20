Claudia Sheinbaum Pardo y Marina del Pilar Avila Olmeda encabezaron en Tijuana el encuentro “Honestidad y Resultados”, donde presentaron proyectos de agua, energía, salud, educación, vivienda e infraestructura para Baja California.

Más de 50 mil personas acudieron al encuentro, en el que se anunció que próximamente la gobernadora Marina del Pilar colocará la primera piedra de la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, proyecto que contempla una inversión global de 12 mil 500 millones de pesos.

La obra forma parte de los proyectos prioritarios del Plan Nacional Hídrico y de la agenda para fortalecer el abastecimiento de agua potable en Baja California, junto con el saneamiento del Río Tijuana y la tecnificación del Distrito de Riego 014 Río Colorado.

Claudia Sheinbaum y Marina del Pilar presentan obras para Baja California (Cortesía )

Claudia Sheinbaum destaca proyecto de desaladora para Tijuana y Rosarito

Durante la asamblea, Claudia Sheinbaum reconoció las gestiones realizadas por Marina del Pilar para impulsar el proyecto de la planta desalinizadora, al señalar que el agua para Tijuana y Playas de Rosarito ha sido una de las prioridades planteadas por la gobernadora desde el inicio de su administración.

Marina estuvo desde que llegó a la gubernatura en el 21, cada vez que nos veíamos me dijo: lo más urgente en Baja California es agua para Tijuana, para Rosarito y creemos que lo que se debe hacer es una desaladora. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La gobernadora Marina del Pilar, por su parte, agradeció el respaldo del Gobierno de México para atender proyectos que, señaló, durante años fueron demandas de las comunidades bajacalifornianas.

La inversión también contempla infraestructura estratégica como el Viaducto Elevado de Tijuana, de 11.4 kilómetros, la modernización del Puerto de Ensenada para el sector pesquero, seis Caminos Artesanales, trabajos de conservación de la red carretera y la modernización del Aeropuerto de San Felipe.

Baja California recibirá proyectos de energía, salud, educación y vivienda

En materia energética, se contempla la Central de Ciclo Combinado González Ortega, en Mexicali, con una inversión de 646 millones de dólares y una capacidad de 641 megawatts. También se instalarán 5 mil 134 sistemas fotovoltaicos mediante el programa Techos Solares para el Bienestar, con un presupuesto de 2 mil 330 millones de pesos.

En salud se fortalecerán servicios e infraestructura en Tijuana, Ensenada, San Quintín, San Felipe, Playas de Rosarito y Mexicali. En educación destaca la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tijuana, que cuenta con 2 mil 150 estudiantes matriculados, además de nuevos espacios y ampliaciones de bachillerato.

La agenda para Baja California también contempla una meta de 80 mil 880 viviendas, la reestructuración de créditos para 238 mil 317 familias y acciones del Plan de Justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín y los pueblos yumanos.

A estos proyectos se suman pensiones, becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra y apoyos productivos, como parte de las acciones presentadas durante el encuentro en Tijuana.