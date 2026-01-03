El Gobierno de Puebla reportó saldo blanco tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes, cuyo epicentro se localizó en Guerrero. El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, señaló que se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad y protección civil.

Activan protocolos de Protección Civil en Puebla tras sismo

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Gestión Urbana, el gobierno de Puebla capital desplegó recorridos de supervisión y monitoreo en distintos puntos estratégicos, descartando daños estructurales o personas lesionadas.

El alcalde Pepe Chedraui, acompañado por Franco Rodríguez Álvarez, secretario general de Gobierno del Ayuntamiento, y Félix Pallares Miranda, titular de la SSC, encabezó la verificación de los protocolos desde la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), ubicada en el Complejo de Seguridad Ciudadana.

Además, se dio seguimiento a las acciones de Protección Civil, que realizó inspecciones preventivas en edificios públicos, hospitales, inmuebles gubernamentales y zonas de alta afluencia.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Pese a la intensidad del sismo, las autoridades municipales confirmaron que no se registraron daños materiales ni emergencias mayores, gracias a la aplicación oportuna de los protocolos establecidos.

El Gobierno de la Ciudad reiteró que la SSC mantiene vigilancia permanente para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales. Asimismo, se puso a disposición la línea directa de la Policía de la Ciudad al 22 23 03 85 20, para cualquier emergencia.