Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó haber presentado una denuncia penal contra quienes resulten responsables de filtrar los polémicos audios a fin de transparentar la situación.

De acuerdo con Marina del Pilar Ávila, la denuncia por la filtración de audios contempla los delitos de:

Ultrajes a la autoridad

Usurpación de funciones públicas

Violencia política contra las mujeres en razón de género

Marina del Pilar Ávila presentó denuncia penal tras la filtración de audios

Durante un par de entrevistas, la gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó haber presentado una denuncia penal a raíz de la filtración de audios, que ella describe como parte de una “emboscada psicológica”.

Marina del Pilar Ávila presentó denuncia penal tras la filtración de audios (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Marina del Pilar Ávila reveló que los audios filtrados provienen de una reunión sostenida en diciembre de 2025, así como de llamadas telefónicas previas que fueron grabadas sin su consentimiento.

Sostuvo que el encuentro fue planeado de manera “perversa” para grabar su reacción ante diversos planteamientos, aunque a ella le hicieron creer que era una reunión en torno al problema de su visa.

La mandataria relató que, aunque ella asistía por el tema de su visa, la persona con la que se entrevistó comenzó a mencionar temas de cargos criminales, sanciones y extradiciones para intentar inducirle temor y presión psicológica.

Ante esta situación, Marina del Pilar Ávila manifestó que entregará a la Fiscalía de Baja California todas las evidencias en su poder para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Dado a la denuncia penal que ya se ha presentado, Marina del Pilar Ávila reiteró que no puede profundizar el tema, sin embargo, reiteró que mantiene una relación de respeto con autoridades de Estados Unidos.