La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, informó que durante su administración se han asegurado 8 mil 28 armas de fuego como parte de la estrategia para combatir el tráfico ilegal de armamento y debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos.

Acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, la mandataria destacó que el fortalecimiento de las labores de inteligencia, investigación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido incrementar los decomisos de armas en la entidad.

Asimismo, subrayó que una parte importante del armamento asegurado proviene de Estados Unidos, por lo que consideró indispensable mantener la colaboración binacional para frenar el tráfico ilegal.

Marina del Pilar afirma que retirar armas de las calles fortalece la seguridad

La gobernadora señaló que cada arma decomisada representa un paso para reducir la violencia y proteger a las familias bajacalifornianas, al insistir en que su administración mantiene una política de cero tolerancia contra quienes trafican o utilizan armas para generar inseguridad.

Además de las 8 mil 28 armas de fuego, el Gobierno estatal reportó el aseguramiento de 8 mil 899 cargadores y 252 mil cartuchos durante el actual periodo de gobierno.

Marina del Pilar reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral enfocada en construir condiciones de paz y bienestar, al reducir la capacidad de operación de los grupos criminales.

Tijuana concentra casi la mitad de las armas aseguradas en Baja California

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que Tijuana concentra el 47% de las armas aseguradas en la entidad, seguida de Mexicali con 28%, Tecate con 12%, Ensenada con 9%, Playas de Rosarito con 2%, mientras que San Quintín y San Felipe registran 1% cada uno.

El funcionario explicó que los operativos se realizan en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, además de autoridades consulares y agencias de Estados Unidos, como la ATF, para identificar rutas de tráfico de armas e intercambiar información de inteligencia.

También destacó que durante 2024 y lo que va de 2026 se mantiene una tendencia al alza en el aseguramiento de armamento. En lo que va del año se han decomisado mil 150 armas de fuego y mil 436 cargadores, cifras que reflejan la continuidad de las acciones de combate al tráfico ilegal.

Finalmente, Marina del Pilar reiteró que retirar armas de circulación significa disminuir la capacidad de los grupos criminales y fortalecer la seguridad de la población, especialmente de mujeres, niñas, niños y jóvenes.