Claudia Sheinbaum, presidenta de México, inició este viernes 5 de septiembre su gira nacional de rendición de cuentas y destacó que los homicidios en el estado de Guanajuato han ido a la baja.

El pasado lunes 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum dio su primer informe de gobierno y adelantó que visitaría cada uno de los 32 estados para dar a conocer los avances en su primer año.

Guanajuato fue el estado con el que Claudia Sheinbaum inició su gira nacional de rendición de cuentas y aprovechó para señalar que los homicidios han bajado un 60% menos; te damos los detalles.

Claudia Sheinbaum informa que homicidios en Guanajuato han disminuido 60%

Durante la primera conferencia de su gira nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que desde febrero de 2025 a la fecha, los homicidios en Guanajuato han bajado un 60%.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que esto se ha logrado gracias a la coordinación del gobierno federal y el gobierno de Guanajuato, donde la seguridad es un tema sensible y de gran importancia.

Cabe mencionar que Guanajuato cerró 2024 como la entidad federativa con el mayor número de homicidios dolosos en México, representando más del 10% de los casos reportados a nivel nacional.

Guanajuato es gobernado Libia Dennise García Muñoz Ledo, del PAN, por lo que Claudia Sheinbaum destacó que la colaboración para el bien del pueblo debe ir más allá de los partidos.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se continuará trabajando de manera conjunta para seguir reduciendo los índices delictivos en Guanajuato, como lo fue en el caso de los homicidios.

Claudia Sheinbaum en Guanajuato (Cuartoscuro / Presidencia)

Durante este viernes 5 de septiembre, Claudia Sheinbaum tenía planeado visitar Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas como parte de su gira nacional y continuará visitando tres estados diarios hasta concluirla.