Mario Ballinas Ramos, exdirigente del PRI en Teopisca, Chiapas, fue asesinado la madrugada del jueves 27 de agosto tras ser atacado de forma directa al interior de su propio domicilio.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, quien también fuera diputado en el congreso del estado, sujetos no identificados ingresaron al inmueble para balearlo.

Debido al asesinato de Mario Ballinas, las autoridades del estado destacaron que ya hay un persona detenida, de quien se detalló, se trata de Mario Ángel ‘N’, el hijo de la víctima.

Mario Ballinas, exdirigente del PRI en Teopisca, fue asesinado a balazos

La madrugada del jueves 27 de agosto de 2026, el exdirigente del PRI en Teopisca, Chiapas, Mario Ballinas, fue asesinado dentro de su propio domicilio que se ubica en el barrio de Ramajal.

Sobre los hechos, el reporte oficial de las autoridades indica que al menos un par de sujetos armados ingresaron violentamente a la vivienda y atacaron con armas de fuego al docente jubilado de 69 años de edad.

La víctima murió de forma instantánea al interior de la propiedad tras recibir disparos en el tórax, mientras los agresores armados se dieron a la fuga luego de cometer el atentado.

Habitantes del municipio dieron aviso a los cuerpos de emergencia tras escuchar las detonaciones, provocando la llegada de corporaciones de seguridad que resguardaron la zona donde matan al exdiputado.

Por el caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas abrió una carpeta de investigación y desplegó brigadas periciales en el lugar del crimen para recolectar indicios e iniciar las primeras diligencias.

Hijo de Mario Ballinas fue detenido por homicidio

Horas después del homicidio de Mario Ballinas, la FGE de Chiapas informó que detuvo a Mario Ángel “N”, de 38 años de edad e hijo de la víctima por el delito cometido en la propiedad.

En las indagatorias ministeriales se apunta que el detenido planeó el robo dentro de la vivienda con el objetivo de sustraer dinero en efectivo para saldar deudas personales pendientes con terceros.

Detienen a hijo de Mario Ballinas (Especial)

Las autoridades determinaron que el hijo de Mario Ballinas ingresó junto a un cómplice contratado, quien disparó el arma de fuego tras ser sorprendidos por el exdirigente del PRI durante el atraco.

El fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó la captura del probable autor intelectual en Teopisca, manteniendo la búsqueda del autor material para esclarecer por completo este asesinato en la entidad.