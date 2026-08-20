Dos pescadores fueron rescatados con vida por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) después de permanecer cinco días a la deriva sobre una hielera en aguas del estado de Chiapas.

Tras su localización, la Marina implementó el operativo de rescate y trasladaron a los dos pescadores a un lugar seguro para su valoración médica, debido al tiempo que pasaron a la deriva en el mar.

Elementos de la Marina rescatan a dos pescadores tras pasar 5 días perdidos en Chiapas

Durante labores de búsqueda en el litoral de Chiapas, la Marina localizó a dos pescadores que se encontraban desaparecidos desde hace cinco días, cuando salieron a realizar sus labores en el mar.

Marina rescata a dos pescadores tras 5 días a la deriva sobre una hielera en Chiapas (Captura de pantalla)

Los pescadores fueron encontrados a 240 km de la costa de Chiapas y fue posible su rescate gracias al despliegue de unidades superficie y aéreas. Permanecían sobre una hielera, a la espera de ser auxiliados.

Tras su localización, elementos de la Marina implementaron el operativo de rescate y trasladaron a los dos hombres a un lugar seguro. La intervención permitió ponerlos a salvo después de cinco días de permanecer a la deriva.

El caso fue dado a conocer por la Secretaría de Marina a través de sus redes sociales, donde destacó la participación de su personal en las acciones de búsqueda, localización y rescate marítimo.