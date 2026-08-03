Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre el decomiso de embarcaciones en Chiapas y Oaxaca que transportaban droga.

Harfuch recordó que desde la administración de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina (Semar) ha decomisado 80 toneladas de cocaína en los mares de México.

Omar García Harfuch informa que Semar decomisó droga en Oaxaca y Chiapas en operativo

El secretario Omar García Harfuch compartió el operativo que realizó Semar, liderada por Raymundo Pedro Morales, en los mares de Chiapas y Oaxaca que llevaron al decomiso de cocaína transportada por embarcaciones.

Los detalles brindados por Harfuch apuntaron que el transporte de cocaína se realizaba mediante tres embarcaciones con 13 personas a bordo que fueron detenidas.

En total, se trató de un decomiso de 4 toneladas de cocaína.

Omar García Harfuch informa sobre operativo en Oaxaca y Chiapas. (@OHarfuch)

Por otra parte, también dijo que en Nayarit también se hizo una operación terrestre por Semar, en donde hubo agresión con armas de fuego, logrando el decomiso de cargadores y cartuchos.

Sin embargo, compartió que en la agresión que vivió Semar un elemento fue herido.

Omar García Harfuch celebra el decomiso de droga desde el gobierno de Claudia Sheinbaum

Además de que Omar García Harfuch sobre la operación por mar en Oaxaca y Chiapas. También recordó cuánta droga han decomisado desde el gobierno de Claudia Sheinbaum.