Mario Delgado indicó que a partir del martes 3 de noviembre de 2026 entrarán en vigor los lineamientos para regular el uso de dispositivos móviles en los planteles educativos públicos y privados del país.

Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula. El próximo 3 de noviembre nos quedamos sin celulares en las escuelas. ¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación! Mario Delgado, titular de la SEP

Además, el titular de la Secretaría de Educación Pública detalló que para los niveles que comprenden la educación básica, el uso de celulares estará restringido durante la jornada escolar, tanto en aulas como en periodos de descanso.

En educación media superior, cada plantel establecerá sus propias reglas y en educación superior se promoverá el uso crítico de la tecnología.

Estas medidas tienen como propósito favorecer la concentración de las y los estudiantes, fortalecer la convivencia escolar y promover el uso responsable de la tecnología.

Mario Delgado dialoga en Conaedu sobre iniciativa (cortesía )

¿Cómo se aplicarán los lineamientos en cada nivel educativo?

Durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el titular de la SEP, Mario Delgado destacó que esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por las y los titulares de educación de las 32 entidades del país, responde a la necesidades de fortalecer los ambientes de aprendizaje y reducir las distracciones que pueden afectar la atención de las y los estudiantes.

Asimismo, el titular de la SEP destacó que se busca aprovechar los espacios educativos para estimular la imaginación, la participación y las relaciones interpersonales.

El titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que en educación básica, que comprende primaria y secundaria, el uso de teléfonos celulares estará restringido durante la jornada escolar, tanto en las aulas como en el recreo. La medida busca recuperar los espacios de convivencia entre niñas, niños y adolescentes, así como propiciar las conversaciones, amistades y la interacción directa en las escuelas.

En educación media superior, indicó que cada plantel debe establecer sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa, a fin de definir las condiciones para el uso de dispositivos móviles de acuerdo con sus necesidades y contextos particulares.

Mientras que en educación superior, el titular de la SEP, Mario Delgado puntualizó que, en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se promueve el uso crítico de la tecnología para que las y los jóvenes comprendan el funcionamiento de los algoritmos, las implicaciones de la inteligencia artificial y el papel de estas herramientas en su formación académica y en la sociedad.

Mario Delgado dialoga en Conaedu sobre iniciativa (cortesía )

Iniciativa no busca alejar a estudiantes de la tecnología

El secretario subrayó que la iniciativa no busca alejar a las y los estudiantes de la tecnología, sino fomentar prácticas que permitan aprovechar sus beneficios de manera consciente y responsable, privilegiando el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las comunidades escolares.

De este modo, el secretario de educación, Mario Delgado invitó a docentes, madres, padres de familias, tutores y estudiantes a sumarse a esta iniciativa y contribuir a que las escuelas sean espacios de aprendizaje, diálogo y convivencia.