Detienen en Chiapas a 12 presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala

Capturan en Chiapas a 12 presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala; los señalan de los delitos de robo con violencia a casa habitación.

Los sospechosos fueron detenidos por portación ilegal de armas, narcotráfico y explosivos en Cintalapa, Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo confirmó la detención de 12 personas el pasado 14 de febrero durante un operativo en Cintalapa, Chiapas.

Autoridades fueron alertadas por la presencia de un grupo de presuntos narcomedunistas en la cabecera municipal de la localidad.

En operativo Cintalapa Seguro, detienen a 12 personas con armas de fuego y presuntos narcóticos en Cintalapa

Tras trabajos de investigación se logró dar con los sospechosos, quienes al momento de su detención tenían armas y drogas.

Autoridades decomisaron a los delincuentes:

rifle hechizo calibre 22

un rifle hechizo calibre .410

una pistola hechiza calibre 22

cartuchos útiles

También se encontraron 59 bolsitas con cristal y bolsa con cocaína, así como 19 cigarros con mariguana.

Los detenidos aseguraron pertenecer al Cártel Chiapas-Guatemala, una célula delictiva que delinque en la zona.

Los sospechosos quedaron a disposición de las autoridades quienes definirán su situación jurídica.

Autoridades buscan desarticular el Cártel Chiapas-Guatemala

El pasado 11 de febrero, autoridades detuvieron a tres hombres relacionados con el Cártel Chiapas-Guatamela.

Los tres sujetos portaban armas largas, cuatro vehículos y chalecos balísticos.

Cuando los ahora detenidos se percataron de la presencia de las autoridades comenzaron a atacarlos en el tramo carretero Ocuilapa-Apic Pac.

Tras su detención, los sospechosos aseguraron que pertenecían al Cártel Chiapas-Guatemala.