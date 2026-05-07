La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de seis personas detenidas frente a costas de Chiapas transportando más de 900 kilos de cocaína.

La investigación comenzó tras la captura de Luis “N”, Bryan “N”, Andrés “N”, Guillermo “N”, Manolo “N” y Erwin “N” durante un operativo marítimo encabezado por elementos de Marina.

De acuerdo con la FGR, los imputados fueron interceptados a 86 millas náuticas de Puerto Chiapas mientras trasladaban costales con clorhidrato de cocaína en una embarcación.

FGR obtiene vinculación a proceso por transporte de más de 900 kilos de cocaína

Según las investigaciones federales, los detenidos viajaban en una embarcación equipada con 3 motores fuera de borda cuando fueron detectados por autoridades marítimas mexicanas.

Las autoridades aseguraron un total de 904 kilos 358 gramos 600 miligramos de clorhidrato de cocaína durante la operación realizada frente a costas chiapanecas.

Marina de México (Secretaría de Marina)

La puesta a disposición fue realizada por elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente personal de la Secretaría de Marina desplegado en Puerto Chiapas.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes para que un juez dictara auto de vinculación a proceso contra los seis presuntos responsables detenidos.

La Fiscalía Especializada de Control Regional también obtuvo un plazo de 2 meses para desarrollar la investigación complementaria relacionada con el caso de narcotráfico.

Además, el órgano judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los imputados mientras avanzan las investigaciones federales correspondientes.

Los acusados permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Tapachula, mientras continúa el proceso judicial por delitos contra la salud.