Fiscalía de Chiapas detiene a 3 funcionarios por venta ilegal de actas

Fiscalía de Chiapas revela que se detuvo a tres funcionarios por la venta ilegal de actas mexicanas a extranjeros.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, informó que se descubrió una red que vendía actas hasta por 60 mil pesos mexicanos.

En entrevista con Grupo Fórmula, Jorge Luis Llaven Abarca reveló que tres funcionarios fueron detenidos tras verse involucrados en la venta ilegal de actas.

Jorge Luis Llaven Abarca reveló que recibieron una denuncia de la directora general del registro civil que realizó una investigación interna y detectó algunas irregularidades.

Habría inconsistencias ya que se encontró que había actas sin la información soporte, la cuál es indispensable para comprobar que se es mexicano.

Además de que se estaban entregando más actas de las personas que se estaban registrando.

Jorge Luis Llaven Abarca explicó que estás inconsistencias con las actas se estaban dando principalmente en los municipios que son fronterizos con el país de Guatemala.

Tras estas irregularidades, la Fiscalía de Chiapas comenzó una investigación y se detectó una red de tráfico de identidad que pone en alerta la seguridad nacional.

Se logró acreditar que tres servidores públicos del registro civil se vieron envueltos en una red de venta de actas de nacimiento mexicanas a extranjeros .

Los funcionarios estaban entregando actas de nacimiento a adultos extranjeros principalmente y que no contaban con ninguna documentación o trámite para solicitar la nacionalidad mexicana.

Funcionarios vendían actas mexicanas hasta por 60 mil pesos

Los funcionarios estaban cometiendo un delito de abuso de autoridad al vender las actas mexicanas.

Las actas se vendían entre 50 mil hasta 60 mil pesos mexicanos, por lo que los involucrados estaban ganando fuertes sumas de dinero de manera indebida.

Jorge Luis Llaven Abarca recalcó que continúa abierta la investigación para deslindar responsabilidades y descubrir si había más funcionarios involucrados.

Se tienen tres carpetas de investigación y por el momento se ha descubierto que estas irregularidades comenzaron el año pasado en el mes de septiembre-octubre.

Sin embargo, ya se inició una investigación para determinar si en años anteriores ya se habían registrado casos de este tipo.

Jorge Luis Llaven Abarca destacó que se está haciendo un peritaje para descubrir desde cuándo se venían vendiendo actas de nacimiento y si en otros municipios de Chiapas han ocurrido este tipo de conductas.

Destacó que estas actas son originales, pero la información que tienen es falsa.

Jorge Luis Llaven Abarca destacó que ya se está trabajando con el área de migración para evitar que esta situación siga ocurriendo.

Y es que hay algunas personas que han sido detenidas que muestran documentos chiapanecos y cuando ellos cotejan, no existe su información en el registro civil.

Los tres funcionarios detenidos se encuentran enfrentando un juicio para determinar su situación legal.