Tras ser exhibida incurriendo en excesos durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, la secretaria de Turismo del estado de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, fue destituida de su cargo.

Ante la remoción de la funcionaria que fue captada festejando en Madrid, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar nombró a Segundo Guillén Gordillo como el nuevo titular de la dependencia.

Secretaria de Turismo de Chiapas fue despedida por el gobernador

El lunes 26 de enero se difundieron videos y fotos en redes sociales en las que aparece María Eugenia Culebro Pérez, entonces secretaria de Turismo de Chiapas, en diversos puntos de Madrid.

Las imágenes se dieron a conocer a unas horas del cierre de la Fitur 2026, en la cual la funcionaria y su comitiva participaron para promocionar los atractivos turísticos del estado.

Tras la difusión de las fotos y videos en los que los servidores aparecían festejando, se denunció que incurrieron en excesos. Horas más tarde, el gobernador de Chiapas ordenó su destitución.

La tarde del martes 27 de enero, Eduardo Ramírez compartió un mensaje en el que dio a conocer que la Secretaría de Turismo ahora está a cargo del nuevo titular, Segundo Guillén Gordillo.

En torno a ello, el gobernador de Chiapas expuso que exhortó al nuevo funcionario a que se conduzca con “lealtad, transparencia y compromiso" para seguir impulsando el desarrollo turístico del estado.

Eduardo Ramírez nombra a nuevo secretario de Turismo (Eduardo Ramírez/Facebook)

Secretaria de Turismo de Chiapas fue exhibida por excesos en Fitur 2026

Durante Fitur 2026 en Madrid, la delegación de Chiapas encabezada por la ex secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, protagonizó un escándalo por celebraciones fuera de protocolo.

Videos difundidos entre el 21 y 25 de enero, mostraron a funcionarios en conciertos, con mariachi y bebidas, lo que desató críticas por excesos durante la representación institucional.

El 26 de enero, circularon más imágenes del secretario particular de Culebro Pérez en un concierto de Carlos Rivera, lo que intensificó el escándalo y la presión pública en contra de la funcionaria.

En medio de la polémica, el gobernador de Chiapas informó sobre el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Turismo, mientras que María Eugenia Culebro Pérez no se ha pronunciado.